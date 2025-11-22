Los V Premios del Agua Lorenzo Pardo se celebran en Benidorm

La V edición de los Premios del Agua Lorenzo Pardo reunirá el próximo viernes 28 de noviembre, a las 12.00 horas, a representantes institucionales, expertos y profesionales vinculados a la gestión hídrica en un encuentro que tendrá lugar en la Plaça del Castell de Benidorm. Estos galardones, impulsados por la Diputación Provincial de Alicante y el Club INFORMACIÓN, reconocen los trabajos en favor del equilibrio hidráulico español con especial referencia al trasvase Tajo-Segura, una infraestructura clave para el desarrollo de numerosas comarcas y sectores productivos.

Entrega de premios y participantes

El acto comenzará con la bienvenida de Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, quien dará paso al discurso de apertura. Esta intervención correrá a cargo de Manuel Lorenzo García-Ormaechea, diplomático y nieto de Manuel Lorenzo-Pardo, figura vinculada al impulso de las políticas hidráulicas que dan nombre a estos premios. A continuación, tendrá lugar una laudatio de manos de Joaquín Melgarejo, catedrático de la Universidad de Alicante..

Tras este bloque inicial se realizará la entrega de premios, divididos en tres categorías. En primer lugar, se concederá el Premio Individual a Pepe Andújar, agricultor, regante y presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura. Posteriormente, se entregará el Premio Institución a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). Finalmente, se otorgará un Premio Especial a Hidraqua en reconocimiento a sus cuarenta años de gestión en Benidorm, una trayectoria que supone un ejemplo de continuidad y compromiso en el ámbito hídrico.

Mesa redonda

El programa continuará con una mesa redonda titulada «¿Está en peligro la continuidad del trasvase Tajo-Segura?», uno de los asuntos más relevantes para la provincia en la materia. En ella intervendrán Pepe Andújar y José Vicente Andreu, presidente de ASAJA. El debate será moderado por el periodista F. J. Benito, aportando un marco de análisis y reflexión sobre la situación actual del trasvase.

El acto, al que se asiste por invitación, se cerrará con la intervención de Toni Pérez, presidente de la Diputación Provincial de Alicante.