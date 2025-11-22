La Vila Joiosa pone en valor el chocolate vilero con una nueva Xocolatíssima de éxito

Xocolatíssima cierra una nueva edición de éxito en La Vila Joiosa. El evento dedicado al chocolate vilero y a su industria reunió en tres días (del 19 al 21 de noviembre) a centenares de personas en las diferentes actividades organizadas en torno a este producto local con una tradición arraigada en el municipio.

Paco Torreblanca

El maestro pastelero Paco Torreblanca fue el encargado de inaugurar Xocolatíssima 2025 con la ponencia «De la ciudad del chocolate al Arte» ante el público congregado en el Teatre Auditori de La Vila Joiosa. Paco Torreblanca tiene una vinculación personal con el municipio desde hace años y aglutina los títulos de mejor chef pastelero del mundo, mejor pastelero de Europa y de España, además de Doctor Honoris Causa por la UMH y la UPV. En su intervención recordó la importancia que tiene el municipio por su historia chocolatera.

Entrega por parte del alcalde Marcos Zaragoza de los títulos de Ambaixadors d’Honor del Xocolate Viler a Pedro Lloret Llinares, Vicenta Lloret López y Vicenta Lloret Tonda. / INFORMACIÓN

Ambaixadors d’Honor

El jueves llegó uno de los momentos más emotivos de Xocolatíssima: la entrega por parte del alcalde Marcos Zaragoza de los títulos de Ambaixadors d’Honor del Xocolate Viler a Pedro Lloret Llinares, Vicenta Lloret López y Vicenta Lloret Tonda. Los tres homenajeados forman parte de familias con larga tradición chocolatera y que contaban con industrias en las que se fabricaba este dulce alimento. El acto sirvió para dar a conocer una pincelada del documental sobre esta industria, «Poble de Xocolate», que está previsto que vea la luz en 2026.

Talleres y chocolatada

El último día de Xocolatíssima fue el más dulce y los más pequeños cobraron protagonismo. Por la mañana, los maestros chocolateros Rafa Gorrotxategi, Juan Ángel Rodrigálvarez y Juan Rubio visitaron los colegios públicos del municipio para acercar a su alumnado la tradición chocolatera. Y por la tarde, centenares de niños y adultos disfrutaron de una «xocolatada» popular en el parque de la Barbera dels Aragonés.

Un momento de los talleres impartidos en colegios. / Información

Concurso de postres

Como broche final, el primer Concurso Popular de Postre de Chocolate Vilero con el que se rindió homenaje a la dulce tradición chocolatera, sobre todo, a los platos que se elaboran en casa de toda la vida. Los vecinos del municipio participaron creando su propio postre con el chocolate como protagonista y aportándolo para que el jurado, formado también por los tres maestros pasteleros, pudiera elegir al ganador. Fue Sabrina Dannert con una tarta de tres chocolates quien se llevó el premio final.

Ganadora del Concurso Popular de Postre de Chocolate Vilero. / Información

El alcalde Marcos Zaragoza indicó que «somos el poble del xocolate, una denominación que junto a la de poble de peix se ha logrado con una amplia trayectoria y el trabajo de todos los empresarios. La industria chocolatera se ha profesionalizado y con iniciativas como Xocolatissima reconocemos la parte de tradición e historia que sigue manteniéndose viva». Este evento pretende «promover la industria chocolatera local, un sector arraigado y de larga trayectoria en el municipio desde el siglo XVII».

El alcalde de La Vila Joiosa sirviendo chocolate en la Chocolatada popular. / Información

Las marcas locales Chocolates Valor, Chocolates Pérez, Marcos Tonda, Clavileño y Turrones Carremi han participado en Xocolatíssima aportando sus productos en todas las actividades programadas. Xocolatíssima se celebra desde el año 2001 formando parte de La Vila Gastronómica, la marca que engloba las actividades gastronómicas que organiza el Ayuntamiento de La Vila Joiosa a lo largo del año y que este año cumple su 25 aniversario.