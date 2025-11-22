La Vila Joiosa pone en valor el chocolate vilero con una nueva Xocolatíssima de éxito
El evento estrenó el concurso popular de postres con chocolate vilero, contó una ponencia de Paco Torreblanca, el nombramiento de los Ambaixadors d’Honor del Xocolate Viler, una chocolatada y actividades en colegios
Xocolatíssima cierra una nueva edición de éxito en La Vila Joiosa. El evento dedicado al chocolate vilero y a su industria reunió en tres días (del 19 al 21 de noviembre) a centenares de personas en las diferentes actividades organizadas en torno a este producto local con una tradición arraigada en el municipio.
Paco Torreblanca
El maestro pastelero Paco Torreblanca fue el encargado de inaugurar Xocolatíssima 2025 con la ponencia «De la ciudad del chocolate al Arte» ante el público congregado en el Teatre Auditori de La Vila Joiosa. Paco Torreblanca tiene una vinculación personal con el municipio desde hace años y aglutina los títulos de mejor chef pastelero del mundo, mejor pastelero de Europa y de España, además de Doctor Honoris Causa por la UMH y la UPV. En su intervención recordó la importancia que tiene el municipio por su historia chocolatera.
Ambaixadors d’Honor
El jueves llegó uno de los momentos más emotivos de Xocolatíssima: la entrega por parte del alcalde Marcos Zaragoza de los títulos de Ambaixadors d’Honor del Xocolate Viler a Pedro Lloret Llinares, Vicenta Lloret López y Vicenta Lloret Tonda. Los tres homenajeados forman parte de familias con larga tradición chocolatera y que contaban con industrias en las que se fabricaba este dulce alimento. El acto sirvió para dar a conocer una pincelada del documental sobre esta industria, «Poble de Xocolate», que está previsto que vea la luz en 2026.
Talleres y chocolatada
El último día de Xocolatíssima fue el más dulce y los más pequeños cobraron protagonismo. Por la mañana, los maestros chocolateros Rafa Gorrotxategi, Juan Ángel Rodrigálvarez y Juan Rubio visitaron los colegios públicos del municipio para acercar a su alumnado la tradición chocolatera. Y por la tarde, centenares de niños y adultos disfrutaron de una «xocolatada» popular en el parque de la Barbera dels Aragonés.
Concurso de postres
Como broche final, el primer Concurso Popular de Postre de Chocolate Vilero con el que se rindió homenaje a la dulce tradición chocolatera, sobre todo, a los platos que se elaboran en casa de toda la vida. Los vecinos del municipio participaron creando su propio postre con el chocolate como protagonista y aportándolo para que el jurado, formado también por los tres maestros pasteleros, pudiera elegir al ganador. Fue Sabrina Dannert con una tarta de tres chocolates quien se llevó el premio final.
El alcalde Marcos Zaragoza indicó que «somos el poble del xocolate, una denominación que junto a la de poble de peix se ha logrado con una amplia trayectoria y el trabajo de todos los empresarios. La industria chocolatera se ha profesionalizado y con iniciativas como Xocolatissima reconocemos la parte de tradición e historia que sigue manteniéndose viva». Este evento pretende «promover la industria chocolatera local, un sector arraigado y de larga trayectoria en el municipio desde el siglo XVII».
Las marcas locales Chocolates Valor, Chocolates Pérez, Marcos Tonda, Clavileño y Turrones Carremi han participado en Xocolatíssima aportando sus productos en todas las actividades programadas. Xocolatíssima se celebra desde el año 2001 formando parte de La Vila Gastronómica, la marca que engloba las actividades gastronómicas que organiza el Ayuntamiento de La Vila Joiosa a lo largo del año y que este año cumple su 25 aniversario.
- La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: primer premio en Benidorm y segundo en Callosa de Segura
- Un joven completa el Camino de Santiago desde Benidorm en 41 días: 'No quitaría ni un kilómetro
- El Tram interrumpe su servicio del Hospital de La Vila a Benidorm a partir del 24 de noviembre
- El 'Limón Exprés' volverá a rodar... pero a más de 700 kilómetros de Alicante
- Jørn Lier Horst, escritor de novela negra en L'Alfàs: “Me he encontrado aquí con delincuentes a quienes detuve en Noruega”
- La Vila se sumerge en su tradición con 'Xocolatísima' y el maestro pastelero Paco Torreblanca
- El Campeonato de España de Dardos reunirá en Benidorm a más de 20.000 personas el próximo fin de semana
- Los nuevos 90 mayorales organizarán las Fiestas Patronales de Benidorm 2026