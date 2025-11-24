Altea acogerá el viernes un concierto solidario a beneficio de la Asociación Integra Marina Baixa

Con el título “Alma, corazón y vida” a las 19 horas de este próximo viernes tendrá lugar en el Centro Social un concierto solidario a beneficio de la Asociación Integra Marina Baixa con la actuación de los miembros de la Orquesta y Coro Nacionales de España, la soprano Rosa Miranda y el guitarrista y barítono Hugo Enrique Cagnolo que ofrecerán un programa compuesto por piezas musicales de Sudamérica y España. El concierto está organizado por esta asociación con la colaboración de la concejalía de Bienestar Social y Sanidad fde Altea.

Para presentar el concierto han comparecido la concejala del área, Anna Lanuza, la presidenta de la Asociación Integra Marina Baixa, Cristina Miranda, y el doctor pediatra Mariano Mancheño, socio y colaborador esta asociación sin ánimo de lucro “formada por familias de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), y otros como Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, Síndrome de Charger, Síndrome de X-frágil, Trastorno de Deficit de Atención, con o sin hiperactividad, etc., que tienen, también, unas necesidades muy específicas”, según se refleja en la página web de la asociación.

Donativos de 10 euros para las localidades del concierto

Anna Lanuza ha anunciado que lo que se recaude en el concierto, con donativos de 10 euros para adquirir la entrada individual, “irá destinado en su totalidad a la Asociación Integra Marina Baixa que, como todo el mundo conoce, tiene presencia en distintos municipios de la comarca, entre ellos Altea”. La edil ha agradecido a la asociación “todo el trabajo que desarrolla. No sólo con las familias de los niños afectados, sino que también nos ayuda al resto de personas a conocer otra realidad y a ser más empáticos, además de ponernos en la situación de estas familias”. Asimismo, Lanuza también ha dado las gracias al voluntariado de la entidad, “que lleva a cabo una grandísima labor ayudando y dándonos a entender que con un poco de solidaridad el mundo puede ser mejor”.

Apoyo a las familias de niños con carencias físicas o psíquicas

Por su parte, el pediatra Mariano Mancheño ha explicado que “siempre es un motivo de alegría cuando hay un nacimiento en una familia, pero cuando hay una carencia física o psíquica del niño es cuando más apoyo y ayuda necesitan los menores y las familias. Hay ayudas institucionales, pero siempre hace falta más dinero para incrementar el número de actividades que ayuden a las familias. De ahí nace la idea de este concierto solidario en donde se podrá adquirir una entrada por un donativo de 10 euros y también cabe la posibilidad de que si alguien no puede asistir presencialmente, compre una localidad de la fila cero por el mismo precio, pues todas las ayudas son bienvenidas”.

Finalmente, la presidenta de la asociación, Cristina Miranda, ha explicado que en Integra Marina Baixa “intentamos hacer cosas para nuestros niños que son los más vulnerables de la sociedad. Para ello, hay terapias especializadas y de ocio, ya que es muy importante porque el tiempo libre no saben manejarlo por sí solos y todo lo que hacemos, al ser tan personalizado, necesita de muchos recursos. Recursos que gracias a este tipo de actividades, a las ayudas de los ayuntamientos y a la de los colaboradores, vamos consiguiendo”.

Miranda ha destacado que, además de las terapias y actividades de ocio, “hay una importante labor de acompañamiento a las familias que hace la asociación, pues cuando la cosa no va bien es un desconcierto para las familias, están desorientados y lo primero que intentamos es hacerles ver que la vida sigue, que hay que intentar ser feliz con lo que tenemos y enfocarles en que tu hijo llegará al 80 por ciento, no al 100 por cien, pero luchamos para que que no se quede en el 20 por cien de sus capacidades. Y ahí es entonces cuando hay que ponerse a trabajar lo antes posible pues hay que tener en cuenta que ya hay terapias y muchos medios para ayudar”, ha apostillado.