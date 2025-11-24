Una veintena de camas en los pasillos del Hospital de La Vila por la falta de espacio

"Caos" en el Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa, según ha denunciado este lunes el sindicato Satse. Hasta 21 personas en camas en los pasillos aguardaban por la mañana su paso a planta, un colapso del centro que ya vivió a principios de mes una situación complicada con una treintena de pacientes en los pasillos, y que se repite con demasiada asiduidad.

Y es que sigue sin abrirse el ala derecha de la tercera planta, inmersa en unas obras que impiden emplear sus 34 plazas, por lo que en cuanto se registran picos de ingresos el centro se está viendo desbordado. Y es que a esto se une el problema estructural del hospital, que de por sí no tiene suficientes camas para asistir a la población, según alertan algunos sanitarios.

Según han informado desde el sindicato Satse, hay 21 camas en pasillos más 16 en la Unidad de Preingreso (UPI), pendientes de ingreso, lamentando que solo se refuerza por el momento por la tarde el personal de Enfermería.

Incendio en la zona de obras del Hospital de La Vila / Estíbaliz Ivars Miralles

Y han lamentado que todavía no se ha reabierto el ala derecha de la tercera planta, lo que supondría incrementar la capacidad en 34 camas, calificando de "caos" la situación de las Urgencias en el centro hospitalario.

Así, este desbordamiento de pacientes se mantiene tras el relevo al frente del Hospital Marina Baixa de principios de mes. El cese de Pascual Pastor como gerente del Departamento de Salud de la Marina Baixa, que incluye el Hospital de La Vila, ha motivado la sustitución por Beatriz Massa que procede del Hospital de Elda, en cuya dirección ha estado un año. Por su parte Pastor ha pasado a ocuparse de la dirección del Hospital de Atención a Pacientes Crónicos y de Larga Estancia (Hacle) de San Vicente.

La rotura de una tubería provoca una gran inundación en el Hospital Marina Baixa / INFORMACIÓN

Este colapso hace que los médicos de Urgencias deben seguir prestando atención a los pacientes que siguen en los pasillos a pesar de estar ya diagnosticados para diversas especialidades médicas. Y la sobrecarga retrasa reiteradamente todo el sistema de atención hospitalaria de manera diaria, con demora de cinco días para pasar a planta.

Falta de plantilla

Además de la falta de habitaciones, algunos sanitarios lamentan también la carencia de la plantilla, y que los profesionales que no quieren que los destinen a un hospital donde saben que se trabaja en "condiciones inadecuadas" y donde lamentan que "no se puede tratar bien a los pacientes por la falta de espacio"

Del mismo modo, al problema estructural que sufre el Hospital Marina Baixa hay que sumar las puntas de poblaciones de mayores que requieren de atención con el carácter turístico de Benidorm y los programas del Imserso.