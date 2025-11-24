El emocionante homenaje del centro Doble Amor de Benidorm a sus fundadores

El centro ocupacional Doble Amor de Benidorm ha rendido homenaje a los seis fundadores de la asociación que dio origen al centro. Lo ha hecho aprovechando el estreno este lunes de la nueva ubicación de la estatua de la Virgen que se encontraba junto a los ficus y, también, de la remodelación del jardín de la instalación.

La estatua, que ha habido que trasladarla debido a que en su antiguo lugar corría peligro de caer a causa de las raíces de los ficus, ha sido colocada en el nuevo jardín remodelado, con la colaboración de los servicios técnicos municipales.

El presidente del Doble Amor, José Luis Calvo, ha agradecido las donaciones recibidas, en especial por entidades como el Club de Leones o el Rotary Club, que permitirán, junto a lo recaudado en el Cross Solidario, afrontar mejoras en la furgoneta para que pueda transportar a usuarios en silla de ruedas, además de las mejoras en el jardín".

El alcalde, con usuarios del centro / INFORMACIÓN

Acto seguido se ha producido el homenaje con el descubrimiento de una placa en la estatua con el nombre de los seis fundadores de la asociación allá por el año 1972: Andrés Ventura González Lledó "Fargo", Mariano Martín Cruz, Mariano Galán Pérez, Jaime Botella Mayor, Vitoriano Aracil Bernabéu y Francisco Bodeguero López.

En el evento han tenido presencia destacada personas tan vinculadas al Doble Amor como el empresario Enrique Ballester o quien fuera su presidente durante dos décadas y ahora presidente de honor, Casimiro Vila. "Esta estatua es en homenaje a todos ellos y como muestra de recuerdo perenne", ha asegurado Calvo.

Un momento del acto / INFORMACIÓN

Al acto también han asistido el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, la concejal de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, y varios miembros de la corporación. El homenaje ha continuado con la entrega de unos obsequios elaborados por los alumnos del centro a los familiares y descendientes de los fundadores, así como también a Ballester y Vila.

Relación personal

El alcalde ha recordado algunas fechas "fundamentales" para el inicio de este centro, como eran "aquellas reuniones en la ferretería Fargo". También ha expresado su relación "intensa y personal" con el Doble Amor y ha mostrado su agradecimiento "a todos los que hacen el día a día" del centro.

Pérez ha recordado que los responsables del centro ocupacional les expusieron los problemas con la estatua de la Virgen y, "como no podía ser de otra manera, nos pusimos a trabajar en ello".

El alcalde, por último, ha tenido también unas palabras para los alumnos del centro, "los ángeles que siguen estando aquí y por los que tenemos que seguir empujando. No nos perdonaríais que no hiciéramos lo posible por seguir".