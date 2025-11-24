«Los jóvenes son los que realmente producirán el cambio hacia una sociedad igualitaria»

¿Cuáles son los recursos y servicios que el Ayuntamiento de Altea pone a disposición de las mujeres que sufren violencia de género, y qué novedades se han incorporado recientemente desde su concejalía?

Desde la Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales, los recursos se centran en la atención directa y especializada por todo el equipo de trabajadores sociales, área de psicología y área de integración social, para ofrecer el acompañamiento, pero también el asesoramiento a través del área de asesoría jurídica del departamento. Estos recursos también los ponemos a disposición de sus hijos e hijas que son víctimas de igual forma de esa espiral de violencia con la que tienen que convivir.

¿Qué programas educativos o comunitarios está impulsando la Concejalía de Igualdad para involucrar tanto a jóvenes como a hombres en la lucha contra la violencia machista?

Trabajamos muchísimo en la sensibilización y en la importancia de la corresponsabilidad, no solamente en adultos, sino también en la gente más joven, que son los que realmente van a producir ese cambio hacia una sociedad igualitaria. Para ello, el Ayuntamiento trabaja con los centros educativos de Altea, especialmente con los institutos, impartiendo charlas y talleres sobre igualdad. De hecho, los dos institutos participan activamente en la Agenda 25N, concretamente en el diseño del cartel y lema, además de ser los responsables de la redacción y lectura del manifiesto que irá seguido de una performance. Desde las áreas de Igualdad y Bienestar Social se insisten en que la defensa de los derechos igualitarios no es solo responsabilidad de las mujeres, sino un reto social que también requiere la implicación masculina. Aunque cada vez acuden más hombres, la mayoría de participantes siguen siendo mujeres, por lo que aún queda camino para equilibrar la participación y escuchar todas las perspectivas. En este contexto, la Agenda 25N se abrió con la presentación del libro «Aprende a ser hombre», de Fernando Herranz, que analiza el origen histórico de la hegemonía masculina. Además, se impartirán talleres en los institutos sobre nuevas masculinidades para reflexionar si realmente son «nuevas» y cómo pueden contribuir a una igualdad efectiva.

Con motivo del 25N, ¿qué actos y actividades ha organizado el Ayuntamiento para conmemorar esta jornada?

El acto central lo celebramos el pasado 21 de noviembre y, la verdad, fue muy emocionante. Pudimos inaugurar las I Jornadas sobre Violencia de Género, algo que considerábamos necesario desde hace tiempo porque permite abordar el problema desde una perspectiva jurídica, educativa y social. Contamos, además, con la intervención online de María Eugenia Prendes, fiscal de Sala de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado. A lo largo del encuentro organizamos distintas mesas redondas centradas en coeducación, compromiso ciudadano y acompañamiento a las víctimas, porque entendemos que la prevención y la respuesta deben construirse entre todas y todos. Es mismo día, por la tarde celebramos las III Jornadas Abolicionistas de la Prostitución, un proyecto que tenía claro desde el inicio de legislatura y que ya se ha consolidado en Altea con muy buena acogida. Contamos con el apoyo de Mabel Lozano, que amadrinó el encuentro y presidió esta edición presentando su libro «AVA» y la segunda parte del documental «Porno Explotación».

¿Cuáles son los retos que contemplan para mejorar en el próximo año?

Seguimos insistiendo en la sensibilización y en la concienciación social. Las áreas de Bienestar Social acompañan a mujeres víctimas de violencia de género y también a sus hijos e hijas y a sus familias, que aunque no convivan en el mismo domicilio, también sufren las consecuencias de esa violencia. Tenemos muy presente el cumplimiento del tercer Plan de Igualdad municipal y, en paralelo, uno de los retos más importantes es lo que ocurre después de la denuncia. Muchas mujeres nos expresan el miedo a empezar de cero, y la preocupación económica es casi siempre central. Por ello, hemos puesto en marcha un programa de reinserción laboral en colaboración con el área de Ocupación y con empresas del municipio, para facilitar formación, prácticas y contratación de estas mujeres con el objetivo de que esa inclusión laboral sea lo más rápido y lo más fácil posible. Si hay algo común en la mayoría de víctimas es el miedo a la parte económica, en cómo salir adelante y cómo volver a reorganizar su vida a todos los niveles desde el principio.