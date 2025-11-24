Esta es la subida de las tasas urbanísticas que ha aprobado La Vila Joiosa

El PSOE de La Vila Joiosa ha denunciado este martes una nueva subida de tasas urbanísticas apenas meses después de ser aprobada la última ordenanza. Una medida que ha generado acusaciones al PP de "improvisación, mala planificación y una absoluta falta de rigor en la gestión económica municipal"

El Grupo Municipal Socialista de La Vila Joiosa ha alertado de "la nueva subida encubierta de tasas urbanísticas aprobada por el equipo de gobierno del Partido Popular, apenas unos meses después de que en marzo se aprobara la ordenanza fiscal que regula estos mismos servicios".

"Mientras el PP repite constantemente que 'no sube impuestos ni tasas', la realidad vuelve a desmentirles: sí están subiendo tasas, y además lo hacen sobre una ordenanza recién aprobada, lo que evidencia improvisación, mala planificación y una absoluta falta de rigor en la gestión económica municipal.

Los socialistas alerta que se imponen nuevas tasas para trámites que hasta ahora no estaban gravados

"La modificación presentada ahora introduce incrementos directos en diversas tarifas del artículo 5, especialmente en licencias de obra y actuaciones urbanísticas. En muchos casos, estas subidas, aunque presentadas como 'ajustes técnicos', implican costes adicionales para familias, comunidades de propietarios y pequeñas empresas que desean realizar obras de mejora, reformas o adecuaciones en sus viviendas o locales", ha manifestado el PSOE.

Además, "se añaden nuevas tasas para trámites que hasta ahora no estaban gravados, como cambios de uso, segregaciones, certificados de inexistencia de infracciones, modificaciones de división horizontal o expedientes de declaración de ruina. Todo ello supone que los vecinos y vecinas de La Vila paguen más por gestiones que hace solo unos meses no tenían un coste añadido o tenían tarifas inferiores".

Hasta 20 euros

"Desde el PSOE consideramos especialmente grave que el PP intente presentar estas subidas como simples 'aclaraciones' de la ordenanza. No lo son. Son incrementos de precios, en algunos casos de hasta 20 euros por expediente, a los que se suman nuevas cuotas nunca antes aplicadas", han advertido.

"El Partido Socialista exige transparencia, planificación y respeto a la ciudadanía, y recuerda que durante toda la legislatura el PP ha tratado de imponer la idea de que no incrementará la presión fiscal, cuando la evidencia demuestra lo contrario".

Por ello, "pedimos al alcalde y a su equipo que expliquen con claridad por qué han decidido volver a subir tasas, a quién beneficia esta medida y por qué no fueron capaces de prever estas supuestas necesidades cuando aprobaron la ordenanza en marzo".

"El PSOE de La Vila seguirá defendiendo una gestión económica responsable, coherente y pensada para proteger a las familias y a quienes emprenden actividades productivas en nuestro municipio, frente a una política fiscal del Partido Popular que se traduce en nuevas cargas para los ciudadanos, han añadido.