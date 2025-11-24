El tiempo en Benidorm para hoy
El municipio amanece con 9 grados y sensación fresca por el viento del sudoeste y noroeste, antes de un lunes más templado en el que aumentarán las temperaturas
Benidorm ha arrancado este lunes con el cielo despejado con alguna nube, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La mañana ha dejado una mínima cercana a los 15 grados, en un día en el que el municipio estará en alerta amarilla por fuertes rachas de viento.
La situación cambiará a partir de las 13.00 horas cuando se nublará y se esperan lluvias débiles durante el resto del día, que podrían ir acompañadas por tormenta a partir de las 19.00 horas. Las temperaturas estará en torno a los 19ºC durante toda la jornada.
El martes tendrá el día despejado y con temperaturas en torno a los 18ºC.
