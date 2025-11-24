La Vila dispara el presupuesto de 2026 a unas cifras de vértigo

El gobierno local de La Vila Joiosa tiene en el horno los presupuestos para 2026, que prevén unos ingresos y gastos de 73.952.633.39 euros, de los que 23,2 millones de euros corresponden al plan de inversiones ya aprobado.

El concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, ha presentado este lunes en la comisión informativa extraordinaria de Hacienda el documento, que se debatirá en un pleno extraordinario que se celebrará este jueves.

También se incluyen los presupuestos de los dos organismos autónomos, el Hospital Asilo Santa Marta y la Fundación Pública Parra-Conca. En el primer caso el importe asciende a 3,3 millones, de los que el Ayuntamiento aporta 2,8 millones; y en el segundo, a 2,8 millones.

El alcalde, Marcos Zaragoza, destaca que como llevan haciendo desde que este gobierno accedió a la Alcaldía, volverán a presentar el presupuesto "en tiempo y forma, cosa que no sucedía en el Ayuntamiento desde hacía más de 20 años, por lo que hemos convertido en habitual algo que era extraordinario".

El presupuesto de 2026 se incrementa en un 48,19 % respecto al aprobado en 2025. El primer edil indica que este dato se explica por las inversiones previstas por un importe de 23.299.692 euros, que "se financiarán con recursos externos y que tienen un carácter plurianual".

Zaragoza destaca que las cuentas municipales tienen como objetivo básico acometer las "deficiencias estructurales y de gestión heredadas" del anterior equipo de gobierno, algunas de ellas ya saldadas en el ejercicio 2025.

Carrera profesional

Así, incide en aspectos como la reorganización de recursos humanos, así como la consolidación de derechos adquiridos, especialmente con la implementación progresiva de la carrera profesional y en la dotación económica para el aumento de la plantilla de la Policía Local.

Nuestra apuesta sigue siendo más inversión y menos propaganda Marcos Zaragoza — Alcalde de La Vila Joiosa

Entre otros aspectos, se ha tenido en cuenta la gestión "eficiente" de los recursos económicos y el incremento de los servicios públicos "que se prestan a la ciudadanía tanto en cantidad como en calidad", como la seguridad ciudadana, la gestión de la basura, la limpieza viaria, el aumento de zonas ajardinadas o la ampliación temporal del mantenimiento de playas e instalaciones deportivas.

El alcalde resalta que se han incrementado aspectos como el apoyo a la juventud, la cultura, el comercio, a los más necesitados con las ayudas sociales y a los sectores primarios, agrícola y pesquero, "que tanto nos aportan y que no han sido tenidos en cuenta en anteriores legislaturas".

El presupuesto recoge unos ingresos que se han calculado teniendo como base la liquidación del presupuesto de 2024 y la previsión de la liquidación del presupuesto de 2025, explica el concejal de Hacienda. "Nuestra apuesta sigue siendo más inversión y menos propaganda", asegura Zaragoza.

Sin presupuestos del Gobierno central

Sobre la previsión de participación en los Tributos del Estado del año 2026, el edil del área indica que sin los presupuestos generales del Estado de 2026, "la opción más prudente ha sido prever los mismos importes que el pasado año".

En materia de Personal, una de las partidas más importantes, se ha considerado la implementación progresiva de la carrera profesional, la implantación de la jornada de las 35 horas semanales y la estimación de las retribuciones para el ejercicio 2026 respecto a 2025. Con todo se ha tenido en cuenta que el incremento total de las retribuciones podría suponer un 2 % para el próximo año.

Entre las partidas presupuestarias:

se mantiene el aumento en seguridad ciudadana del pasado año para reforzar la plantilla de la Policía Local con un importe de 328.258 euros

Urbanismo incrementa su presupuesto hasta los 155.000 euros

gestión de residuos incrementa el importe hasta los 2.316.011,26 euros

limpieza viaria se amplía hasta los 2.342.754,84 euros

alumbrado público pasa de 668.027,87 euros a 807.803,24 euros

parques y jardines aumenta de los 701.216,32 euros hasta los 976.998,16 euros

medio ambiente cuenta con una partida de 138.004,95 euros

mantenimiento de playas crece en 44.542,44 euros con el objetivo de ampliar los servicios

en gasto social e igualdad se mantiene el presupuesto que se incrementó el pasado año

en educación se incrementa el gasto destinado al mantenimiento de los centros educativos con 24.790 euros

en cultura, se aumenta la dotación en 402.572 euros

a juventud se destinan 112.000 euros

en fiestas se aumenta la dotación en 112.045,75 euros, llegando a 674.200 euros

en promoción y fomento del deporte e instalaciones deportivas se incrementa el presupuesto alcanzando la cifra de 522.161 euros, que se destinarán a la mejora de la oferta deportiva y el mantenimiento de las instalaciones y para la celebración del Mundial de Kayak, para el que La Vila es la sede

En el apartado de inversiones, se destinarán 25,5 millones a proyectos, de los que 23,2 corresponden a las inversiones para las que se ha recurrido a financiación externa por parte del Ayuntamiento y, el resto, se hará con recursos ordinarios.

Las inversiones tendrán un carácter plurianual, con créditos de programa cuya inversión de ejecución para las anualidades de 2026 es de 5.080.000 euros, 10.364.876,80 euros para 2027 y 7.854.815,20 euros para 2028. Esta inversión "revertirá en servicios públicos e infraestructuras necesarias y productivas para La Vila y, sobre todo, para mejorar la vida de los ciudadanos".

Así, se ejecutará la rehabilitación del puente sobre el río Amadorio (1.100.000 euros); el colector del Refoio (4.500.000 euros); la nueva Casa de la Música (3.449.692 euros); aparcamiento disuasorio PP-4 (330.000 euros); urbanización del PP-4 (3.220.000 euros); conexión de la avenida Benidorm (250.000 euros); rotonda de acceso pp-33 y PP-17 (1.000.000 euros); cementerio (1.000.000 euros); urbanización Montíboli (800.000 euros); acceso puerto noreste (2.000.000 euros); fase 4 y 5 termas (750.000 euros); e iluminación del alumbrado público (500.000 euros).

Sostenibilidad

Zaragoza subraya que estos proyectos están pendientes "desde hace muchos años y sería imposible ejecutarlos sin recurrir a financiación externa a largo plazo que no comprometerá la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento".

El primer edil sostiene que la mayor parte de estas inversiones "tendrán un efecto de retorno económico a corto y largo plazo, ya que permitirán desarrollar urbanísticamente amplias zonas del municipio que permanecían bloqueadas desde hace décadas".

Además, "permitirán mejorar la conectividad urbana, la construcción de viviendas libres y protegidas, y mejorar la calidad del tejido urbano" de La Vila.

El alcalde afirma que el presupuesto para el ejercicio 2026 cuenta con el informe favorable de la Intervención municipal, que garantiza el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera.