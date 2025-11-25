Benidorm sigue esperando: medio siglo después, la comisaría nueva no llega

Los ciudadanos que acuden a realizar trámites a la Comisaría Nacional de Policía de Benidorm se encuentran con un viejo edificio en la céntrica calle Apolo XI que no dispone de capacidad para gestiones ni para los 400 policías que tienen asignada esta central. Benidorm cedió terrenos en 2015 para la construcción de un nuevo edificio en el Salt del L´Aigüa, pero el proyecto no está dotado de presupuesto. El senador del PP Agustín Almodóbar reclamó el lunes en la Cámara Alta la dotación económica para el inmueble mientras que acusó al Gobierno de “maltrato institucional”. La secretaria de Estado de Seguridad respondió que contemplan incluir el proyecto en el próximo Plan de Infraestructuras.

La petición de una nueva comisaría está anclada a tiempo atrás y pareció avanzar cuando el Ayuntamiento benidormense cedió 5.000 metros cuadrados de terreno en la partida del Salt de L´Aigüa, al lado de los actuales Juzgados en las afueras de la ciudad. Dos años más tarde el propio Consistorio redactó un proyecto a la espera de su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

“Desidia y engaño”

A petición del Gobierno se han realizado ya dos modificaciones del proyecto inicial, debido sobre todo a sus altos costes. A pesar de ello, el Ayuntamiento no ha recibido respuesta y mientras tanto se ha visto excluido de los PGE de 2023 lo que ha calificado el senador popular Agustín Almódobar de “desidia” y “engaño político”.

Almódobar volvió a reclamar este lunes en la Cámara Alta que se dé el impulso definitivo a la nueva Comisaría de la Policía Nacional en Benidorm, denunciando el bloqueo del proyecto y la falta de compromiso del Gobierno de España pese a tratarse de una infraestructura “estratégica y absolutamente necesaria” para uno de los principales destinos turísticos de Europa.

Mejoras en la actual

El político exige al Gobierno un calendario con fechas exactas para el inicio de las obras. Además, pide la inclusión inmediata de una partida “suficiente y blindada” en los próximos PGE y la validación definitiva del proyecto básico de 2017. Todo ello mientras se acometen mejoras urgentes en la comisaría actual en paralelo a la construcción de la nueva.

Cabe recordar que el Ministerio del Interior contempló la construcción de este edificio dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025, al que ha hecho caso omiso para dotarle de presupuesto a pesar de las modificaciones del proyecto llevadas a cabo por el Ayuntamiento a requerimiento de Interior.

Durante su intervención, Almodóbar se dirigió a la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo Sastre, para denunciar el estado actual del edificio que hace de comisaría, que no puede cumplir con su función por estar desfasado para una población de 70.000 habitantes con picos de crecimiento turísticos que aún hacen más deficitaria la atención.

Acto de fe

La secretaria respondió a la intervención del senador argumentando que la comisaría se contemplará en el próximo Plan de Infraestructuras “aunque no le puedo pedir un acto de fe”, sostuvo, “pero sería de gran ayuda que nos apoyaran en el techo de gasto y en los PGE para desbloquear el proyecto”.

Indigno para todos

La Comisaría de Benidorm fue inaugurada en 1972 para dar cabida a 170 agentes que hoy en día se han incrementado hasta los 400 policías. “Los efectivos trabajan, atienden a víctimas, investigan, patrullan y combaten el crimen en un edificio construido hace 53 años que no responde ni de lejos a las necesidades de hoy. Es indigno para los agentes, para los vecinos y para un destino turístico internacional como Benidorm”, ha denunciado el senador benidormense.

“La seguridad no es un accesorio”, recalcó el senador, ya que se trata de dar cobertura a una ciudad turística que recibe el año millones de turistas. “Cincuenta y tres años después, Benidorm no acepta más promesas vacías. Benidorm exige hechos, exige respeto y exige ya la comisaría que merece y que le corresponde”, concluyó Almodóbar.