El Hospital de La Vila abre la tercera planta para acabar con las camas en los pasillos

El Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa ha puesto en funcionamiento el ala derecha de la tercera planta, dotada con 31 camas de hospitalización, tras finalizar las obras que han permitido llevar a cabo una reforma integral, así como la fase de equipamiento y tareas de limpieza. La apertura se produce veinticuatro horas después de la aglomeración de una veintena de camas con pacientes en los pasillos de Urgencias como ha ocurrido hasta esta misma semana. Por otro lado, la ampliación del hospital, que se prevé esté concluida a finales de 2026, añadirá 41 camas más a la asistencia sanitaria.

El término de la reforma integral efectuada en el ala derecha de la tercera planta del Hospital Marina Baixa ha permitido que los pacientes pudieran ir ocupando este martes algunas de las habitaciones. El área correspondiente a medicina interna cuenta ahora con 31 camas además de nuevo equipamiento en un trabajo que ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros.

Además, la planta dispone de una sala de broncoscopias y espirometrías y se ha habilitado una consulta de Neumología para pacientes con asma y pacientes neuromusculares.

Mobiliario y material

Tras la recepción de la obra que se produjo el pasado viernes, las tareas se han centrado en dotar a las habitaciones del mobiliario necesario como camas, mesas o sillones y equipar la sala de medicación y almacén de material fungible, almacén de lencería y todos los equipos informáticos así como la instalación de teléfonos.

Por otra parte, se ha realizado una puesta a punto de todo el material necesario para el funcionamiento de la planta, como son los equipos médicos, carros de medicación, bombas de infusión, carros de paradas, aspiradores, tomas de oxígeno, entre otros.

Una vez concluido el montaje se ha supervisado toda la planta para verificar el correcto funcionamiento y garantizar así la seguridad de los pacientes, según información facilitada por la Conselleria de Sanidad.

Pasar a 400 camas

Otra de las ejecuciones que se está llevando a cabo en el centro son las obras de ampliación y reforma del Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa, cuya primera fase de las tres que hay previstas concluirá a finales de 2026. Dicha fase permitirá al centro contar con 41 camas más de hospitalización.

El objetivo último es que el centro sanitario pase a contar con 398 camas de hospitalización en lugar de 285, es decir, 113 camas adicionales. Para ello, la Conselleria de Sanidad ha tenido que realizar un modificado sobre el proyecto inicial redactado durante la anterior legislatura, ya que no contemplaba camas de hospitalización. En consecuencia, el organismo incrementó el presupuesto de los 57 millones de euros iniciales a los 102,6 millones.

La modificación del proyecto incluye la creación de una nueva planta en cada uno de los bloques para que puedan albergar nuevos espacios de hospitalización, que se va a realizar en la segunda fase del proyecto. Y por otro lado, en una tercera fase, se remodelará la planta baja y otros espacios del actual hospital.

Doce quirófanos

Finalmente, el proyecto dotará a la superficie con un edificio de nueva planta de seis bloques, que se conectará por la parte principal del actual centro hospitalario por pasillos a diferentes alturas. Además, está previsto incluir un servicio de Urgencias, que contará con unidad de corta estancia, zona de diagnóstico por imagen dotada de dos salas TAC, resonancia magnética radiología y mamógrafo. En Urgencias habrá una nueva área obstétrica para urgencias ginecológicas, otra UCI y una segunda central de esterilización.

Y se agregará un bloque quirúrgico con 12 quirófanos, así como unidad de cirugía sin ingreso y unidad de reanimación post-anestésica.