El tiempo en Benidorm para hoy

El municipio amanece con 9 grados y sensación fresca por el viento del sudoeste y noroeste, antes de un lunes más templado en el que aumentarán las temperaturas

Previsión meteorológica para el fin de semana 22-23 de noviembre

O. Casado

O. Casado

Benidorm ha arrancado este martes con el cielo despejado con alguna nube, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El día tendrá máximas de 18ºC.

El miércoles tendrá también el día despejado y con temperaturas en torno a los 16ºC.

