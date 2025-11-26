Altea iniciará el expediente para retirarle a Franco la primera Medalla de Oro de la Villa

El Ayuntamiento de Altea tiene previsto iniciar en diciembre, o a más tardar en enero, el expediente para retirar oficialmente a Francisco Franco la primera Medalla de Oro de la Villa, distinción que el municipio le concedió por acuerdo plenario del 26 de noviembre de 1964, año en que tuvo lugar la celebración propagandística de los “25 años de paz”. La decisión, impulsada por el equipo de gobierno (Compromís y PSOE), sigue la Ley de Memoria Democrática y estudiará también la posibilidad de reclamar la devolución de la medalla si se encuentra.

Tras la noticia publicada el pasado día 18 en INFORMACIÓN con el título “Símbolos franquistas que sobreviven en Alicante”, firmada por Manuel Lillo, en donde el alcalde de Altea, Diego Zaragozí (Compromís), declaraba que desconocía que Franco recibió la Medalla de Oro del Ayuntamiento en 1964, este miércoles ha explicado el primer edil que “una vez revisado el Archivo Municipal se confirma esta distinción al dictador por acuerdo del pleno celebrado el 26 de noviembre de 1964, por lo que el consistorio actuará siguiendo la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar honores y distinciones concedidos a figuras vinculadas a la dictadura franquista”. En este sentido, Zaragozí ha señalado que “se iniciará el expediente de revocación de entrega a Franco de la primera Medalla de Oro de la Villa de Altea en el próximo pleno de diciembre o a mas tardar en el de enero de 2026 para devolverle el honor al municipio”.

El alcalde de Altea, Jose Maria Planelles, entrega la Medalla de Oro de la Villa de Altea a Franco el 3 de marzo de 1964 / INFORMACIÓN

Una distinción otorgada en plena propaganda de los “25 años de paz” del régimen

El acuerdo plenario del 26 de noviembre de 1964, presidido entonces por el alcalde José María Planelles, se adoptó en un contexto marcado por la celebración en toda España de los llamados “25 años de paz”, una campaña propagandística con la que el régimen franquista conmemoró el cuarto de siglo transcurrido desde el final de la Guerra Civil. En ese contexto, numerosos municipios entregaron medallas, placas y títulos honoríficos al dictador Franco como muestra de adhesión al régimen y para reforzar su imagen como garante de estabilidad

Para conocimiento del pueblo, en la Revista Altea, boletín mensual editado por el Ayuntamiento, se publicó en el número de noviembre de 1964 el siguiente extracto del acuerdo plenario que recogía la motivación del otorgamiento: “Se acuerda conceder a S. E. el Jefe del Estado Español y Caudillo de España, D. Francisco Franco Bahamonde, la primera Medalla de Oro de la Villa de Altea, en testimonio y gratitud por la Paz que ha sabido deparar a todos los españoles, y por las múltiples y repercusiones que, en lo moral y material, ha proporcionado a esta Villa esta bienaventurada Paz”.La mención refleja el discurso oficial del régimen, que atribuía al dictador la prosperidad y estabilidad del país mientras ocultaba la falta de libertades, la represión política y la ausencia de democracia.

Vista del casco antiguo de Altea desde la entrada al casco urbano / Diego Coello

La entrega de la medalla en el Palacio de El Pardo

Sesenta y nueve días después del pleno, la entrega oficial de la Medalla de Oro de la Villa de Altea tuvo lugar el 3 de marzo de 1965 en el Palacio de El Pardo en una audiencia oficial en la que Franco recibió a la delegación alteana encabezada por el alcalde José María Planelles. La Revista Altea de ese mes publicó en portada la noticia del acto con una fotografía a toda página en la que se veía al dictador estrechando la mano de Planelles. La comitiva incluyó a los tenientes de alcalde Francisco Orozco y Vicente Zaragozí, al secretario del Ayuntamiento, Joaquín Ferreres, y al secretario local del Movimiento, Joaquín Pérez Montaner. Mientras que a Franco le acompañaron el ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, y el gobernador civil de Alicante, Felipe Arche Hermosa.

Además de la medalla, que llevaba inscrita la dedicatoria “A Francisco Franco, eterna gratitud”, la delegación entregó al dictador un obsequio artístico: el óleo de Benjamín Palencia titulado “Almendros en flor”, símbolo del paisaje alteano que el municipio quiso destacar ante el jefe del Estado. Durante la audiencia, Franco aseguró conocer Altea porque había pasado navegando frente a la villa a bordo de su famoso yate Azor, uno de los símbolos más reconocibles del poder personalista del régimen. El acto tuvo una amplia repercusión mediática y fue recogido por RNE, Radio Intercontinental, TVE y otros periódicos y emisoras, según la crónica de Pérez Montaner, reflejo del uso propagandístico habitual que el franquismo hacía de este tipo de audiencias y homenajes.

La delegacion de Altea le obsequia a Franco un oleo de Benjamin Palencia el 3 de marzo de 1965 / INFORMACIÓN

Revisión histórica y memoria democrática

Seis décadas después, el Ayuntamiento de Altea inicia ahora el proceso para revocar la distinción como parte de su compromiso con la memoria democrática y la revisión crítica de los vestigios honoríficos heredados de la dictadura. Además de retirar el acuerdo de 1964, el alcalde ha anunciado que el equipo de gobierno “valorará solicitar la devolución de la medalla, en caso de que se conserve en algún archivo, colección o institución vinculada al franquismo”.

Por último, Diego Zaragozí ha indicado que con la apertura del expediente, “Altea se suma a los numerosos municipios españoles que están revisando las distinciones otorgadas durante el régimen, con el objetivo de ajustar su historia institucional a los valores democráticos actuales y poner fin a honores concedidos en un período marcado por la ausencia de libertades, la represión política y la instrumentalización propagandística del poder que buscó proyectar la imagen de un país unido en torno al dictador”.

Y ha aseverado que “la retirada de la medalla al dictador, una vez completados los trámites legales, pondrá fin a uno de los últimos vestigios formales del franquismo en la historia institucional del municipio”.