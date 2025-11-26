Benidorm adjudica a una UTE de empresas locales la organización de conciertos en los nuevos campos de fútbol

Una UTE formada por tres empresas y la única que se ha presentado a la convocatoria pública ha sido la adjudicataria para gestionar los conciertos que se celebrarán en los campos de fútbol Martínez Munuera. Las empresas deberán organizar un mínimo de tres conciertos masivos de entre 10.000 y 20.000 personas cada verano y un máximo de cinco con artistas nacionales e internacionales.

El Ayuntamiento ha puesto ahora el foco en la organización de estos conciertos después de que haya liquidado el contrato con los promotores del Low Festival tras 15 años en cartelera. El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, se ha mostrado convencido de que “la propuesta musical que llegará a nuestra ciudad estará a la altura de lo que merece Benidorm y de las expectativas de diferentes tipos de público por la diversidad de estilos”.

De seis a diez conciertos

Este desafío será promovido por la UTE compuesta por las empresas Eventos AFS 2002, Digisat Electrónica SL y Sonido e iluminación Limón SLU, ligadas a la ciudad de Benidorm y alguna de ellas con contratos menores de colaboración desde hace décadas con el Consistorio.

La empresa deberá organizar un mínimo de tres conciertos masivos de entre 10.000 y 20.000 personas cada verano y un máximo de cinco con artistas nacionales e internacionales. También deberá organizar un mínimo de tres conciertos y un máximo de cinco por debajo de los 10.000 asistentes; y montar las infraestructuras necesarias para la celebración de los eventos que organice. Carrobles ha recalcado que “con este contrato se persigue que Benidorm acoja eventos musicales de renombre e impacto en esta instalación, que puede albergar hasta 20.000 espectadores, aprovechando que durante el verano la actividad deportiva en estos campos queda en suspenso y aprovechando también sus posibilidades como recinto multifuncional”.

¿Cambiará el impacto económico?

El edil ha insistido en la productividad económica que pueden generar los conciertos con un impacto económico directo en la ciudad “en el sector alojativo, comercial y hostelero” y también “un impacto indirecto a través de la promoción que van a suponer estos eventos”.

Además, y en base a las condiciones del contrato, “el Ayuntamiento también va a obtener un beneficio directo por estos eventos, ya que la empresa va a abonar 0,51 euros por cada entrada vendida”.

Frente al Low

La UTE tiene ahora un reto ambicioso después de las cifras dejadas por el Low Festival que tras 15 años dejó un impacto económico de 150 millones de euros, con más de 900 actuaciones musicales y un ingente beneficio para los restauradores, hoteles y comercios. Muchos de estos benefactores han lamentado la pérdida del festival de música independiente lanzando sus críticas a través de las redes sociales.

Asimismo, Producciones Baltimore, organizadora del Low, comunicó en su momento que las nuevas condiciones impuestas por el Ayuntamiento para seguir con el festival eran inasumibles afirmando que les habían expulsado de Benidorm. Ahora es Torrevieja el destino de un certamen que ha nutrido de artistas y cabezas de cartel número uno en las listas internacionales de música independiente.