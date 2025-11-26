Benidorm lanza el XIX concurso para premiar las ideas emprendedoras

La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benidorm ha convocado la XIX edición del Concurso de Ideas Emprendedoras para premiar y reconocer los mejores proyectos empresariales viables que ayuden a dinamizar y diversificar el tejido productivo de Benidorm. Los interesados pueden presentar sus propuestas en la Sede Electrónica municipal hasta el próximo 6 de diciembre.

La Agencia de Desarrollo Local presenta el concurso para dar valor al autoempleo como una opción viable de inserción laboral, reforzando las acciones que en este sentido se realizan durante todo el año desde el departamento.

Presentación de propuestas

La convocatoria de este concurso ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP). Así, la edil de Empleo, Mónica Gómez ha explicado que “el plazo para presentar las propuestas a este Concurso estará abierto hasta las 23.59 horas del día 6 de diciembre”.

Al igual que en años anteriores, las propuestas se presentarán de forma telemática en la Sede Electrónica del Ayuntamiento ( https://sede.benidorm.org ), a través del apartado de Registro General y únicamente se podrá presentar un proyecto por persona o grupo de personas, mientras que la presentación fuera del plazo establecido será motivo de inadmisión.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este miércoles y también en la web municipal, pinchando en el enlace https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/empleo-y-desarrollo-local/area-de-empresas/concurso-de-ideas-emprendedoras .

En ellas se establece también que podrán concurrir al concurso proyectos formalizados a lo largo de 2024 o 2025 y que, además de la documentación requerida, el proyecto deberá ir acompañado de una memoria explicativa, con una extensión máxima de 30 páginas, que contenga aspectos como la definición y objeto del proyecto; la ubicación del negocio y justificación; la viabilidad del proyecto empresarial, con detalle de los aspectos técnicos de producción, comercialización y económico-financieros; el número previsto de puestos de trabajo que se vayan a crear; y la forma jurídica a adoptar.

Premios

En esta edición del concurso, el Ayuntamiento ha previsto conceder de nuevo dos premios y dos accésit por un importe total de 5.000 euros. Concretamente, la mejor idea empresarial obtendrá un premio de 2.500 euros; mientras que se prevé un segundo premio valorado en 1.500 euros. Habrá además dos accésit de 500 euros para el proyecto con mayor responsabilidad social y con mayor promoción turística, respectivamente.

Adicionalmente, cualquiera de los dos primeros premios tendrá la opción de poder ponerse en marcha en l’Espai Coworking de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Asimismo, la idea ganadora tendrá un año gratuito como asociado a Jovempa; y los proyectos ganadores presentados por mujeres, a MEMBA.

A estos premios se suma el Premio especial ‘Batiste Fuster’, concedido por el Rotary Club Benidorm, dotado de 2.000 euros. Este premio recaerá sobre el proyecto que mejor contemple los aspectos de accesibilidad, solidaridad, calidad, sostenibilidad, innovación y creatividad.