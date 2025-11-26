Benidorm muestra su cocina tradicional del 27 al 30 de noviembre

Benidorm celebra su cocina más tradicional con la llegada de «Menjars del Nostre Poble», unas jornadas gastronómicas que tendrán lugar desde el 27 al 30 de noviembre y que, en esta edición, adquieren un significado especial. La iniciativa se enmarca dentro del programa de actos del 700 aniversario del nacimiento jurídico del municipio, que se conmemora a lo largo de 2025, y supone la sexta cita gastronómica del año organizada en la ciudad. Su objetivo reside en reivindicar la cocina tradicional benidormense, recuperar recetas familiares y reconocer el patrimonio culinario que ha acompañado a varias generaciones.

La propuesta nace de la colaboración entre la Concejalía de Turismo y la asociación hostelera Abreca, y reúne a 22 bares, restaurantes y cafeterías del municipio. Cada establecimiento ha diseñado su propia oferta, ya sea un menú completo, un único plato, una tapa o incluso un postre, siempre respetando elaboraciones típicas de Benidorm. No existe un precio cerrado, de modo que cada local determina el coste final de su propuesta gastronómica, favoreciendo así una mayor diversidad y accesibilidad para el público.

La presentación oficial se celebró en el Centre Municipal El Torrejó, donde el alcalde, Toni Pérez, destacó la importancia de esta cita «en un momento del año en el que la actividad se relaja» y subrayó que esta semana gastronómica permite mantener la vitalidad del sector hostelero también en temporada baja.

Durante estos cuatro días, vecinos y visitantes podrán degustar platos como los bollos a la paleta, el arroz con boquerón y espinacas, el arroz con llampuga, el ‘all i pebre’, la coca a la calda, los rollitos de anís o el tradicional puchero de pulpo. Para el presidente de Abreca, Javier del Castillo, esta selección demuestra que la gastronomía benidormense «puede mezclarse con propuestas contemporáneas sin perder su esencia» y reivindica que muchas de estas recetas «están a la altura de cualquier estrella Michelin».

Locales participantes en «Menjars del Nostre Poble»

El listado de participantes incluye nombres tan reconocidos como Alameda Gourmet, La Cava Aragonesa, El Bodegón Aurrerá, Marisquería El Puerto, Pinocchio Playa o el Club Náutico, entre otros. Todos ellos contribuirán a rendir homenaje a un legado culinario que, lejos de pertenecer solo al pasado, continúa vivo en los fogones de Benidorm.