Benidorm lanza un concurso de ideas emprendedores con un premio de 2.500 euros

Con el objetivo de conocer proyectos empresariales viables que ayuden a dinamizar y diversificar el tejido productivo de Benidorm, se convoca la XIX edición del Concurso de Ideas Emprendedoras, que organiza la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local.

Las propuestas se podrán presentar hasta las 23.59 horas del 6 de diciembre a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, a través del apartado de Registro General y únicamente se podrá presentar un proyecto por persona o grupo de personas, mientras que la presentación fuera del plazo establecido será motivo de inadmisión. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este miércoles y también en la web municipal, pinchando en el enlace.

De entre los requisitos se detalla que los proyectos han debido ser formalizados a lo largo de 2024 o 2025 y que, además de la documentación requerida, el proyecto deberá ir acompañado de una memoria explicativa, con una extensión máxima de 30 páginas, que contenga aspectos como la definición y objeto del proyecto; la ubicación del negocio y justificación; la viabilidad del proyecto empresarial, con detalle de los aspectos técnicos de producción, comercialización y económico-financieros; el número previsto de puestos de trabajo que se vayan a crear; y la forma jurídica a adoptar.

La edil de Empleo, Mónica Gómez, ha explicado que la baremación de propuestas presentadas a este concurso se realizará en tres fases. En la primera, todas las propuestas serán valoradas por el personal de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local para comprobar que cumplen los requisitos establecidos en las bases. Las que efectivamente cumplan serán evaluadas en una segunda fase por el jurado del certamen, que valorará los siguientes criterios: innovación, viabilidad económica, viabilidad técnica, conocimiento del mercado potencial y desarrollo de la actividad en Benidorm.

Edificio del Ayuntamiento de Benidorm. / INFORMACIÓN

Asimismo, los proyectos presentados por personas empadronadas en Benidorm contarán con una puntuación de inicio en esta fase, al igual que los grupos en los que al menos la mitad de sus integrantes cumplan el requisito del empadronamiento.

Ya en la tercera y última fase, las ideas seleccionadas serán expuestas ante el jurado, que valorará tanto la presentación como la originalidad del proyecto.

Premios del concurso

Los candidatos optarán a dos premios y dos accésit por un importe total de 5.000 euros. La mejor idea empresarial tendrá un premio de 2.500 euros y el segundo premio logrará 1.500 euros.

Por último, se entregarán dos accésit de 500 euros para el proyecto con mayor responsabilidad social y con mayor promoción turística, respectivamente.

Adicionalmente, cualquiera de los dos primeros premios tendrá la opción de poder ponerse en marcha en l’Espai Coworking de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Asimismo, la idea ganadora tendrá un año gratuito como asociado a Jovempa; y los proyectos ganadores presentados por mujeres, a MEMBA.

Panorámica de Benidorm, uno de los municipios más turísticos de Alicante. / David Revenga

A estos premios se suma el Premio especial ‘Batiste Fuster’, concedido por el Rotary Club Benidorm, dotado de 2.000 euros. Este premio recaerá sobre el proyecto que mejor contemple los aspectos de accesibilidad, solidaridad, calidad, sostenibilidad, innovación y creatividad.