Mujeres empresarias de la Marina Baixa premian el empoderamiento en L’ Alfàs
Memba entrega su premios anuales, con los que rinde tributo al talento femenino
El sábado 29 de noviembre, la Asociación para el Desarrollo de Mujeres Emprendedoras de la Marina Baixa (MEMBA), premiará el talento femenino empresarial en una gala que se celebra a las 11:30 en la Casa de Cultura de L’ Alfàs del Pi con apertura a la asistencia de la ciudadanía de toda la comarca.
Esta vez MEMBA centrará su gala en la sororidad en la certeza de que esta unión entre mujeres es básica para muchos de los proyectos que se ponen en marcha partiendo desde la igualdad. A tal fin el evento homenajeará a mujeres emprendedoras de Alicante con el lema “mucha ilusión por visibilizar el #TalentoFemenino”.
Categorías premiadas
Las cinco categorías que se premian son Excelencia Empresarial; Creatividad e Innovación; Responsabilidad Social; Joven Emprendedora y Trayectoria Profesional. “Desde la asociación seguimos trabajando para fomentar el emprendimiento y con estos premios reconocemos el esfuerzo y el talento”, ha manifestado la presidenta de la entidad Sandra García.
MEMBA representa a un colectivo formado por empresarias y emprendedoras de toda la comarca, de diferentes sectores. Desde la junta directiva se han marcado como objetivo potenciar el tejido empresarial y apostar por el emprendimiento a través de la organización de diferentes actividades a lo largo del año que ayuden, además, a crear alianzas entre las asociadas.
Defensa de la igualdad
Desde el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, el concejal de Comercio, Patrick de Meirsman incide en la importante labor que realiza MEMBA en defensa de la igualdad de oportunidades en el sector empresarial, y en el desarrollo de programas de formación, además de ofrecer asesoramiento a emprendedoras y fomentar el tejido asociativo como herramienta de apoyo mutuo. “Confiamos en contar con gran asistencia de toda la Marina Baixa en una gala donde va a prevalecer el talento femenino”, ha afirmado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven completa el Camino de Santiago desde Benidorm en 41 días: 'No quitaría ni un kilómetro
- El Tram interrumpe su servicio del Hospital de La Vila a Benidorm a partir del 24 de noviembre
- Ocho policías locales de La Vila declaran el próximo 2 de diciembre por no detener a un presunto maltratador
- Jørn Lier Horst, escritor de novela negra en L'Alfàs: “Me he encontrado aquí con delincuentes a quienes detuve en Noruega”
- El 'Limón Exprés' volverá a rodar... pero a más de 700 kilómetros de Alicante
- El Campeonato de España de Dardos reunirá en Benidorm a más de 20.000 personas el próximo fin de semana
- Relleu sigue volando alto con la ampliación de la pasarela del río Amadorio
- Los nuevos 90 mayorales organizarán las Fiestas Patronales de Benidorm 2026