Mujeres empresarias de la Marina Baixa premian el empoderamiento en L’ Alfàs

El sábado 29 de noviembre, la Asociación para el Desarrollo de Mujeres Emprendedoras de la Marina Baixa (MEMBA), premiará el talento femenino empresarial en una gala que se celebra a las 11:30 en la Casa de Cultura de L’ Alfàs del Pi con apertura a la asistencia de la ciudadanía de toda la comarca.

Esta vez MEMBA centrará su gala en la sororidad en la certeza de que esta unión entre mujeres es básica para muchos de los proyectos que se ponen en marcha partiendo desde la igualdad. A tal fin el evento homenajeará a mujeres emprendedoras de Alicante con el lema “mucha ilusión por visibilizar el #TalentoFemenino”.

Categorías premiadas

Las cinco categorías que se premian son Excelencia Empresarial; Creatividad e Innovación; Responsabilidad Social; Joven Emprendedora y Trayectoria Profesional. “Desde la asociación seguimos trabajando para fomentar el emprendimiento y con estos premios reconocemos el esfuerzo y el talento”, ha manifestado la presidenta de la entidad Sandra García.

MEMBA representa a un colectivo formado por empresarias y emprendedoras de toda la comarca, de diferentes sectores. Desde la junta directiva se han marcado como objetivo potenciar el tejido empresarial y apostar por el emprendimiento a través de la organización de diferentes actividades a lo largo del año que ayuden, además, a crear alianzas entre las asociadas.

Defensa de la igualdad

Desde el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, el concejal de Comercio, Patrick de Meirsman incide en la importante labor que realiza MEMBA en defensa de la igualdad de oportunidades en el sector empresarial, y en el desarrollo de programas de formación, además de ofrecer asesoramiento a emprendedoras y fomentar el tejido asociativo como herramienta de apoyo mutuo. “Confiamos en contar con gran asistencia de toda la Marina Baixa en una gala donde va a prevalecer el talento femenino”, ha afirmado.