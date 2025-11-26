Una propuesta para recorrer Benidorm en una ruta cultural de siete kilómetros

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, en colaboración con la Concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural del Ayuntamiento de Benidorm, ha organizado para este sábado una actividad denominada ‘Kilómetro cultural’ que recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Se trata de una acción que pretende unir la actividad cultural con la deportiva.

De Hung Yi al Tossal

La caminata, con un recorrido de unos 7 kilómetros, partirá del Museu Boca del Calvari a las 9:00 horas del sábado y de ahí se dirigirá al Paseo de Poniente con paradas en los espacios de arte urbano y en la escultura de los cisnes de Hung Yi, en donde se ofrecerá una explicación sobre las exposiciones de grandes esculturas realizadas en Benidorm.

La última parada tendrá lugar en La Cala en donde se ofrecerá a los asistentes una explicación sobre la historia de El Tossal y la fortificación romana para quienes deseen subir por la pronunciada cuesta. La visita guiada pone en valor los hitos más importantes de la ciudad y que, muchas veces, son unos grandes desconocidos para los visitantes.

Inscripciones

La ruta es asequible a todos los niveles. La inscripción a la misma es gratuita y puede realizarse a través de la página web del Gil-Albert: https://www.iacjuangilalbert.com/

La edil de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer, ha invitado a ciudadanos de Benidorm y de otros puntos de la comarca, así como a quienes vengan a pasar el fin de semana a la ciudad, a “unirse y participar de esta actividad, una forma diferente de conocer más a fondo algunos lugares muy emblemáticos y representativos de Benidorm y disfrutar haciendo deporte”.