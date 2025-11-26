El PSOE denuncia la parálisis en la gestión de los parques Serra Gelada, Penyal d’Ifac y Marjal Pego-Oliva

Mayte García y Charo Navalón, diputadas del PSPV-PSOE han denunciado la situación en la gestión colaborativa en los parques de la provincia de Alicante cuyas juntas rectoras llevan meses sin convocarse a pesar de las crisis derivadas de la pérdida de masa forestal. Las políticas se han referido con sus reclamaciones especialmente al Parque Natural de Serra Gelada, el más visitado de la Comunidad Valenciana compartido por Benidorm, l’Alfàs del Pi y Altea.

Sin juntas rectoras

Según las representantes socialistas el PP mantiene “bloqueada” la gestión de varios parques naturales al negarse a convocar a sus juntas rectoras. Y describen este hecho de especialmente preocupante cuando la realidad es que los parajes han perdido parte de su masa forestal a causa de lo cual ha aumentado el riesgo de incendio sobre todo en la pasada época estival.

Las diputadas autonómicas han señalado que la petición de un encuentro tampoco fue escuchada cuando los Ayuntamientos alfasino y alteano lo solicitaron con urgencia en enero de 2024 tras los vertidos de aguas residuales en su zona marítima por parte de Benidorm. “Este 2025 tampoco la han convocado”, ha declarado García.

Prórroga para contestar

En octubre, García y Navalón registraron en el Consell una batería de preguntas para conocer por qué la Conselleria no convoca ni esta junta ni las de Penyal d’Ifac, en Calp, ni la del Marjal Pego-Oliva, donde la inacción del Consell también se deja notar.

En la lista incluían una cuestión dirigida a averiguar los motivos por los cuales no se ha designado la presidencia en el caso puntual de Serra Gelada. “Casi dos meses después, el conseller de Medio Ambiente ha pedido una prórroga para contestar, es decir, ganar más tiempo sin aclarar el porqué de esta situación”, explican las diputadas.