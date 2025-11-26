El turista británico que quiso ser Hulk en Benidorm y terminó tres días verde: el vídeo arrasa en TikTok

La Fancy Dress Party de Benidorm es, cada noviembre, un escaparate de extravagancias. Miles de británicos llenan el Rincón de Loix disfrazados de cualquier cosa imaginable, desde gladiadores a sirenas imposibles. Entre ellos, este año, había un Hulk. O, mejor dicho, un joven de Middlesbrough llamado Kane que decidió tomarse el personaje demasiado en serio. Tanto, que necesitó tres días completos para volver a ver su piel sin rastro de verde.

La historia la ha contado Manchester Evening News, pero nació en Benidorm, en vídeos grabados por su amigo Graham que acabaron en TikTok y que muestran la escena con humor involuntario: Kane en la capital turística de la Costa Blanca, brocha en mano, extendiéndose pintura verde de arriba abajo. No era maquillaje corporal ni pintura infantil de toda la vida. Era pintura textil, el tipo de producto que se queda pegado a la ropa… y que también se quedó pegado a él.

El disfraz que se complicó más de lo previsto

Según explicó Graham al medio británico What's the Jam, todo fue “cien por cien accidental”. Ni él ni su amigo imaginaron las consecuencias cuando Kane decidió aplicarse no una, sino seis capas completas del producto para asegurarse de que el sudor de Benidorm no estropeara el disfraz en plena fiesta. Durante un rato funcionó. El problema llegó cuando volvió al hotel y descubrió que nada, absolutamente nada, conseguía arrancar el verde.

Los británicos celebran su día más divertido del año en Benidorm con la "Fancy Dress" / Rafa Arjones

Los vídeos muestran su desesperación creciente, siempre entre risas, intentando frotarse la piel bajo el agua caliente, metiéndose en la ducha una y otra vez y probando exfoliantes improvisados. En total, según el propio Graham, hicieron falta seis baños y tres días de insistencia para conseguir que el color se difuminara. Aun así, la cabeza y el cuello seguían teñidos cuando él lo daba ya por perdido.

Uno de los clips supera las 600.000 visualizaciones en TikTok y se ha convertido en una de las escenas más repetidas en redes desde la fiesta. No sorprende: la Fancy Dress es terreno fértil para este tipo de anécdotas. Cada año deja metamorfosis imposibles, disfraces épicos y algún que otro desastre creativo. El de Kane ya circula entre los locales como la historia del “Hulk que no podía volver a ser Bruce Banner”.

Un caso que ha saltado de Benidorm a la prensa británica

Lo más curioso es que el joven sí hizo una prueba previa: unas pinceladas rápidas en el brazo para ver si salía bien. Y salió. Pero la pintura recién aplicada no se comporta igual que aquella que lleva horas secándose sobre la piel. Esa diferencia técnica, un detalle mínimo, lo dejó atrapado en un tono verde intenso que no esperaba y que ahora recorre medios y redes con la misma rapidez que la propia fiesta.

La Fancy Dress de Benidorm está llena de disfraces memorables, pero pocos logran saltar a la prensa internacional. Este lo ha hecho. Y, al margen de la broma, deja una advertencia clara para cualquiera que quiera competir en extravagancia el próximo noviembre: el maquillaje es maquillaje. La pintura textil es otra cosa.