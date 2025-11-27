El alteano Jorge Sánchez es distinguido con el Premio Factoría de Cerveza en la categoría de Maestro Cervecero

Diecisiete años dedicados al mundo de la cerveza han dado sus frutos en la persona del alteano Jorge Sánchez Orozco al haber sido distinguido esta semana con el Premio Factoría de Cerveza en la categoría de Maestro Cervecero. Un galardón que distingue a los profesionales que destacan por su innovación, rigor técnico y contribución al sector cervecero en España. El premio se le entregará en un acto que tendrá lugar el próximo 26 de enero en la fábrica de CCVK (Compañía de Cervezas Valle del Kahs), en pleno corazón de Puente de Vallecas, Madrid.

Jorge Sánchez, cofundador y maestro cervecero de Cervezas Althaia, factoría especializada en cerveza artesanal, empezó como cervecero casero en 2008 a los 25 años de edad elaborando sus primeras recetas por pura pasión y para uso familiar. El salto empresarial tuvo lugar en 2014 cuando con su mujer Mayte Pardo, enóloga de profesión, fundaron Cervezas Althaia, una de las cerveceras más reconocidas de España en la actualidad, y la más premiada de la Comunidad Valenciana.

Desde sus inicios como cervecero casero, Jorge Sánchez ha pasado en 17 años a convertirse en uno de los nombres propios de la cerveza de especialidad en el país. Su trabajo ha situado a Cervezas Althaia como una de las cerveceras más premiadas de España, acumulando más de 40 medallas en certámenes nacionales e internacionales, de las cuales 30 provienen del Barcelona Beer Challenge, uno de los concursos más prestigiosos de Europa. Con lo cual, este recorrido lo sitúa probablemente como el maestro cervecero más premiado en la historia del certamen con sus creaciones únicas del lúpulo y la malta.

Sánchez Orozco ha señalado este jueves que “he convertido mi pasión en una auténtica vocación”, y ha añadido que su estilo “se caracteriza por la búsqueda del equilibrio. Toco todos los palos, pero siempre con el objetivo de que cada cerveza sea reconocible, armoniosa y muy bebible”, ha aseverado. Además, ha añadido que le encanta experimentar: “siento una especial devoción por los estilos clásicos, como las Porters o las Lagers tipo Pils con un gran respeto por la tradición”.

Un reconocimiento que impulsa el proyecto del cervecero alteano

Este premio consolida a Jorge Sánchez como uno de los maestros cerveceros de referencia en España y refuerza la posición de Cervezas Althaia como un proyecto innovador, mediterráneo y con una clara apuesta por la calidad. “Este reconocimiento es un recordatorio de todo el esfuerzo que hay detrás: muchas horas, aprender constantemente y seguir mejorando cada día. Nos anima a seguir trabajando con la misma ilusión de siempre”, afirma Jorge Sánchez mientras añade que “tengo una visión muy personal de como ha de ser una cerveza”.

En este sentido, Sánchez Orozco ha indicado que en Cervezas Althaia “hemos desarrollado un catálogo que combina técnicas tradicionales con un marcado carácter mediterráneo. De tal manera que nuestras cervezas destacan por su equilibrio sensorial y calidad técnica con interpretaciones cuidadas de estilos clásicos, ya que nuestra voluntad es acercar la cerveza de especialidad a todo el mundo gracias a una elaboración accesible, honesta y llena de sabor”.

Jorge Sanchez añade malta de cebada en el tanque de macerado de cerveza. / INFORMACIÓN

Formación continua y excelencia técnica

Por ello, este reconocimiento llega en un momento clave en su carrera en donde Jorge Sánchez mantiene una apuesta firme por la formación técnica y la mejora constante, participando cada año en cursos avanzados para maestros cerveceros en Europa.

De estos cursos, el cervecero ha explicado que “busco actualizaciones relacionadas con fermentaciones y diseño de recetas en procesos, estilos clásicos y nuevas tendencias cerveceras”, y ha destacado su asistencia a los cursos especializados en uso de maltas que se imparten en la sede germana de Weyermann, uno de los fabricantes de maltas más reconocidos y con más trayectoria a nivel mundial, pues su búsqueda permanente de conocimiento “es una de las claves que define mi estilo con cervezas equilibradas, limpias, con identidad propia y elaboradas desde el respeto por la tradición cervecera”.

Finalmente, Sánchez ha recordado que gracias a un ‘crowdfunding’ en 2020, “Althaia dio el salto a una nueva fábrica en Altea con una capacidad de producción de 15.000 litros al mes, sin perder su esencia artesanal ni el carácter mediterráneo que define nuestras cervezas”, y ha apostillado que además de su faceta como cervecero, “he impulsado el ‘Tap Room de Althaia’, un espacio donde se combinan dos de mis grandes pasiones: la cerveza y la música, organizando cada mes conciertos con artistas independientes y proyectos con repertorio propio, a la vez que se crea una experiencia única que une cultura, sabor y comunidad”.