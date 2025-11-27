Anémona habla sin miedo en Benidorm del cáncer con especialistas deportivos y médicos

Los próximos 28 y 29 de noviembre, el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm, acogerá el II Congreso de Anémona (Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico) bajo el nombre ‘Hablemos de cáncer…sin miedo’ donde se abordará el tratamiento integral del cáncer de mama en todas sus fases. Desde las condiciones físicas, hasta el entorno hospitalario, pasando por los avances en cirugía y tratamientos oncológicos.

La primera ponencia ‘Ejercicio físico y cáncer: una mirada desde la salud y el entrenamiento’, se celebrará el viernes, 28 de noviembre a las 16:30, y estará impartida por José Vidal, entrenador personal y docente internacional.

Cáncer y nutrición

A continuación, a las 17:15, Omar Hernández, Investigador y tercer Premio Nacional de Medicina del Deporte 2025, abordará el tema ‘Nutrición y cáncer: claves para la intervención clínica y preventiva’.

A las 18:00, tendrá lugar la mesa redonda ‘Cáncer y entorno hospitalario’, donde participarán el doctor Santos, Oncología Radioterápica; José Vicente Pascual, director del Centro de Salud Pública de Benidorm; y Alejandro Trujillo, médico especialista en cuidados paliativos.

Remando hasta Belén

Para finalizar la primera jornada, Ramón Garrigós, entrenador de remo del Club Náutico de Benidorm, presentará la intervención ‘Remando a Belén’, el próximo proyecto benéfico de Anémona.

Al día siguiente, sábado 29 a las 9:30, Ángel Guererro, especialista en Cáncer de mama en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), será el encargado de inaugurar la jornada a través de la ponencia ‘El futuro de los tratamientos oncológicos’.

Más tarde, a las 10:15, Fernando Carbonell, médico adjunto del servicio de Cirugía General y Digestiva del IVO, tratará la ‘Cirugía oncológica: avances y retos’.

Estética importante

Posteriormente, a las 11:00, tendrá lugar la ponencia bajo el nombre ‘La importancia de la intervención estética en oncología’, de la mano de Yolanda Espinosa, médico especialista en Obstetricia y Ginecología, Máster en Medicina Estética Integral y Antienvejecimiento.

A las 12:00, se llevará a cabo la mesa redonda ‘Experiencias 360’, un espacio multidisciplinar con profesionales sanitarios, instituciones y pacientes. En ella participarán Ángela Zaragozí, concejal de Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento de Benidorm; Jessica Sanchís, Psicooncóloga; y Carmen Izquierdo y Verónica García, afectadas y socias de Anémona. La jornada culminará con la clausura de María Botella, presidenta de Anémona.

Anémona Marina Baixa es una asociación comarcal sin ánimo de lucro que, desde 2002, acompaña a mujeres afectadas por cáncer de mama y ginecológico, así como a sus familias.

Con más de 500 socias, se ha convertido en un referente por su cercanía, su experiencia y su compromiso con una atención sanitaria humana y sostenible.