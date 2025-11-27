La artista de Altea Tere Martínez "L’Algarenya" recibe el Premio Consejo Social de la cátedra Anneta Nicoli de la UMH

La artista alteana Tere Martínez Parra, “L’Algarenya”, recibió este miércoles el Premio de la Cátedra Anneta Nicoli de la Universidad Miguel Hernández “por su tarea compaginando el arte con las terapias expresivas y la diversidad funcional y, además, por toda su trayectoria artística y su aportación a esta cátedra impartiendo desde 2017 talleres para personas con diversidad funcional con el objetivo de trabajar a través del arte para la prevención de violencias machistas”, según afirmó el director de dicha cátedra, David Vila, durante la entrega de galardones de la XI Edición de los Premios del Consejo Social a las Cátedras Institucionales de la UMH que tuvo lugar en el salón de actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de la UMH.

Con estos premios, se pretende reconocer la trayectoria de personas y entidades que han destacado en el ámbito de las once cátedras institucionales que, actualmente, tiene la Universidad Miguel Hernández.

Tere Martinez Parra, ganadora del Premio Catedra Anetta Nicoli de la UMH. / INFORMACIÓN

L’Algarenya, como es conocida artísticamente, está licenciada por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia) y tiene los másteres en terapias expresivas, terapeuta ocupacional y en gestión cultural.

Antes de entregarle el premio a Tere Martínez, David Vila la presentó indicando que “con una experiencia laboral de más de 20 años dentro del mundo de la diversidad funcional, también ha trabajado dentro de grupos de terapia con víctimas de violencia de género. Y ha realizado proyectos sobre la creación de plataformas de arte y diversidad funcional dentro del máster de Terapia Psicoexpresiva donde los últimos años ha sido docente del mismo impartiendo el módulo de diversidad funcional y las terapias artísticas”.

Un impulso para construir desde el arte espacios más humanos y abiertos desde la igualdad

En el discurso de agradecimientos, Martínez Parra mostró su satisfacción por el otorgamiento del premio, “un reconocimiento que siento como un impulso para seguir construyendo desde el arte, espacios más humanos y más abiertos para todas las personas desde la igualdad”. La artista agradeció a la Cátedra Anetta Nicoli y al Ayuntamiento de Altea “por confiar en mi trabajo y permitirme desarrollar proyectos de calidad de vida a través de la creatividad, la educación y el arte para el bienestar de las personas con diversidad funcional”. Y especialmente dedicó unas palabras al TAPIS (Taller de preinserción laboral) de Altea, al SASEM (Servicio de Atención y Seguimiento para las personas con problemas graves de salud mental) de València y a las personas con las que habitualmente trabaja “por enseñarme nuevas formas de mejorar, de sentir de crear y de vivir, poniendo en relevancia que el arte es un buen lugar donde ensayar una nueva realidad como una herramienta muy poderosa para la persona que se siente desvalida o desmerecedora, dándole la oportunidad de transformación”.

Estos han sido los galardonados en la XI edición de los Premios Consejo Social de la UMH de Elche / Áxel Álvarez

Tere Martínez acabó sus palabras agradeciendo la colaboración y la complicidad de los trabajadores de estas instituciones “para hacer posible algo tan valioso como es crear redes entre arte, diversidad, cultura e igualdad. Porque estos puentes son los que transforman, los que generan espacios sin violencia, los que nos permiten encontrarnos, reconocernos y construir juntas un lugar más inclusivo y más bello”.

Quién es Tere Martínez Parra

Según ha declarado la artista este jueves, “llevo 20 años en el Centro Ocupacional San Marcelino, de València, trabajando con los recursos creativos como herramienta terapéutica dentro del ámbito de bienestar social. Trabajo desde los procesos, desde lo experimental y vivencial como parte fundamental del ser humano. En mi obra queda latente esta idea y en mi trabajo como arteterapeuta acompaño a otras personas a investigar sobre sus procesos para una mayor calidad de vida”.

Asímismo, L’Algarenya acompaña también a grupos diversos en talleres de arteterapia “para facilitar su expresión desde la espontaneidad y desde la intuición para llegar a un lugar de diálogo interno donde la persona conecte con su verdad”, según ha revelado.

En la actualidad ha dado un giro a su formación “introduciendo la terapia transpersonal con el arte, máster que acabo de finalizar en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal”, ha apostillado.