El Ayuntamiento de La Vila Joiosa aprueba un presupuesto de 73,9 millones de euros y la RPT

Con la argumentación de que los 23 millones de euros que confiere el préstamo solicitado convertirán en realidad el inicio de los proyectos en 2026, el Pleno del Ayuntamiento de La Vila ha sacado adelante unos presupuestos que ascienden a 73,9 millones de euros con el voto en contra del PSOE, Compromís y Vox, con el apoyo de Gent per La Vila.

El Pleno de carácter extraordinario ha dado también luz verde a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Pormenorizada del PP-1 “Cales i Atalaies.

El proyecto del presupuesto de 2026 asciende a 73,9 millones de euros, de los que 50,65 millones de euros corresponden al gasto corriente y personal, y el resto es el anexo de inversiones que asciende a 23,2 millones de euros.

El concejal de Hacienda, Paco Buigues, explicó que “el presupuesto estructural crece un 1,5 %, por debajo de la inflación, protegiendo la sostenibilidad a medio plazo y sin incremento de presión fiscal”.

Financiación externa

El edil afirmó que todas las partidas suben de forma general, poniendo como ejemplo los departamentos de Cultura o de Seguridad Ciudadana, refiriéndose a que la oposición había hecho una lectura “sesgada” de las cuentas municipales para alarmar a la ciudadanía.

El plan de inversiones plurianual defendido por el gobierno del PP cuenta con una inversión de 23,2 millones de euros que se destinará a proyectos “productivos y necesarios” para la ciudad, “una operación con financiación externa que no altera el gasto estructural y que blinda estos fondos para que se destinen exclusivamente a los proyectos que se incluyen en el anexo de inversiones”, según Buigues.

Obras para 2026

Las actuaciones previstas son: el puente del Amadorio (1,1 millones), colector del Refoio (4,5 millones), Casa de la Música (3,45 millones), urbanización y aparcamiento disuasorio del PP-4 (3,55 millones), conexión avenida Benidorm (250.000 euros), rotondas PP-33/PP-17 (1 millón), mejora del cementerio (400.000 euros), urbanización Montíboli (800.000 euros), acceso noreste al puerto (2 millones), Fases 4 y 5 de Termas (750.000 euros) e iluminación (500.000 euros).

Según el alcalde, Marcos Zaragoza, la “prioridad municipal es que todas las obras arranquen en 2026 por su capacidad de dinamizar la economía local, abrir suelo para la construcción de vivienda y mejorar servicios esenciales”.

Denuncia PSOE

“Somos un Ayuntamiento solvente. Si no existieran las reglas fiscales del Gobierno central, no sería necesario el préstamo”, indicó el primer edil. Y es que el préstamo de más de 23 millones de euros ha sido denunciado sucesivamente por los socialistas que consideran es un cargo monetario a largo plazo para los vileros, ya que se ha firmado para una devolución a 28 años.

Seguidamente, se aprobó con los votos a favor del gobierno local y la abstención del PSOE, Compromís y Vox, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 2026.

Y se aprobó de manera definitiva la modificación puntual del Plan General de Ordenación Pormenorizada del PP-1 “Cales i Atalaies”. La propuesta contó con los votos a favor del gobierno local y Gent per La Vila; y la abstención de PSOE, Compromís y Vox.

Estancamiento

El PSOE emitió una nota describiendo la situación de los presupuestos como de “estancamiento”, con la pérdida de partidas en algunos departamentos.

Los socialistas destacan el incremento en gasto de Personal, que pasa de 16 a 20 millones, “sin que se traduzca en mejores servicios públicos”. En Seguridad Ciudadana apuntan que con un aumento de un millón de euros, pero incorporando solo dos agentes más y una “promesa incumplida” de dotar con 13 policías más a La Vila.

Y continúan criticando las pérdidas en Deportes; en Fiestas, la eliminación de subvención a las Juntas de las Cofradías de Semana Santa; o la inversión de únicamente 60.000 euros en Educación, entre otras partidas destacadas por el PSOE.