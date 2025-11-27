Benidorm acoge este verano el Latin Fest, y organiza diez eventos más en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor

La UTE de empresas que gestiona a partir de ahora los conciertos en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor ya ha lanzado su primer evento. Se trata del Latin Fest, un festival que estaba consolidado en Valencia. La organización también tiene cerrados dos contratos con un artista internacional y otro nacional del que aún no ha comunicado sus nombres. El proyecto asume asimismo la celebración de festivales de música de distintos géneros desde el indie a la música urbana o la electrónica.

Recinto SKYFEST

El recinto ha sido bautizado como SkyFest y en él se celebrarán de diez a doce eventos musicales entre las fechas del 22 de junio y el 8 de septiembre. La gestión que realizan la UTE a marchas forzadas se vuelca en traer grupos o artistas números uno, según aseguran desde el consorcio. Y apuestan por festivales monográficos con géneros indie, urban hip-hop y electrónica, una amalgama de gustos heterogéneos.

La inauguración se producirá, sin embargo, con música latina, con la marca ya conocida del Latin Fest, un certamen que estaba consolidado en Valencia y que ha traído artistas de la talla de escena latina y urbana como Bad Bunny, Daddy Yankee, Eladio Carrión, Arcángel, Feid y Myke T.

Benidorm se convertirá así el próximo verano de 2026 en una de las grandes capitales musicales urbanas del Mediterráneo, acogiendo por primera vez el festival los días 4 y 5 de julio en el recinto Benidorm SKYFEST (Ciudad Deportiva Guillermo Amor).

Unos 50.000 espectadores

La previsión de asistencia supera los 50.000 espectadores a lo largo del fin de semana.

Desde su nacimiento en Valencia en 2017, Latin Fest ha evolucionado hasta consolidarse como un referente nacional, acercando a su público un cartel internacional de primer nivel y situándose entre las propuestas urbanas más influyentes del país.

Según los organizadores la incorporación de Benidorm supone un avance estratégico tanto para la marca como para la ciudad, que cuenta con una infraestructura hotelera amplia, una sólida tradición festivalera y excelentes conexiones para recibir a los asistentes previstos.

Las previsiones se orientan a que Benidorm SKYFEST tenga un impacto económico estimado de 10 millones de euros, generando más de 1.000 empleos directos e indirectos entre producción, montaje, logística y seguridad.