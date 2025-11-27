Benidorm organiza cinco Escape Rooms gratuitos en Navidad: fechas, horarios y cómo apuntarse
Los eventos se concentran en dos días con pases a diferentes horas
Las fiestas de Navidad serán otra vez especiales para los amantes de los Escape Rooms en Benidorm. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Benidorm ha organizado cinco Escape Rooms gratuitos y dirigidos a jóvenes a partir de 12 años.
Estas son las fechas y los horarios de los Escape Rooms que tendrán lugar en el Centro Cultural de Benidorm:
- 14 de diciembre. Dos Escape Room: ‘Operación Ponte Rosso’ y ‘El Real de A Ocho’. Los pases serán a las 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 y 19.00 horas.
- 22 de diciembre. Dos Escape Room: ‘Room 013’ y ‘La cura’. Los pases serán a las 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 y 19.00 horas.
- 2 de enero. ‘Urban escape: Sectario’. Los pases serán a las 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 y 23.00 horas.
Las inscripciones deberán realizarse en el Centro de Información Juvenil, y para ello será necesario facilitar el nombre de los seis participantes del grupo e indicar el ‘escape’ y el horario elegido, así como un teléfono de contacto.
