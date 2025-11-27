Mayte García, secretaria del PSOE en la Marina Baixa, tacha de “desalentador” el discurso de Pérez Llorca

La secretaria general del PSOE en la Marina Baixa y diputada autonómica, Mayte García, ha manifestado su decepción tras escuchar el discurso pronunciado hoy por el alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca, en su presentación como candidato a la Generalitat.

García ha señalado que, “aunque al inicio apuntaba a un tono constructivo, con un perdón a las víctimas de la DANA algo forzado, el gesto ha durado poco. En cuanto ha tenido ocasión, se ha enfundado en el guión marcado por su partido y por Vox para atribuirse logros en estos dos años de gobierno que no se corresponden con la realidad”.

En relación con la Marina Baixa, García ha calificado como “especialmente desalentador” escuchar al candidato atribuir al PP una supuesta reducción de las listas de espera sanitarias. “Resulta difícil aceptar este relato cuando procede de una comarca cuyo hospital continúa colapsado, con un sistema público tensionado hasta el límite y con un modelo que se sostiene a base de derivaciones constantes a la sanidad privada”, ha subrayado.

Inmigrantes y progreso

Asimismo, García ha lamentado que Pérez Llorca haya adoptado “sin matices” la retórica de la ultraderecha en materia migratoria. “Es una impostura que no se corresponde con la realidad de la Marina Baixa, donde convivimos personas de múltiples nacionalidades, casi a partes iguales con la población española, contribuyendo todas al progreso económico y social de la comarca”, ha afirmado.

La responsable socialista también ha criticado el alineamiento del candidato con las tesis negacionistas del cambio climático impulsadas por Vox. “Nuestra comarca sufre año tras año los efectos del cambio climático: la alteración de los ciclos de lluvia está afectando cultivos que históricamente habían sido un símbolo de equilibrio con el entorno. Negar esta evidencia es irresponsable”, ha señalado.

Moderación anterior

García ha concluido diciendo que esperaba “más responsabilidad y más honestidad” de una persona que hasta ahora había proyectado una imagen de moderación. “Su discurso demuestra que el pacto con la ultraderecha no solo condiciona políticas. También parece exigir renunciar a las convicciones personales”, ha afirmado.