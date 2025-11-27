Nati Algado se perfila como alcaldesa de Finestrat tras la elección de Juanfran Pérez como presidente de la Generalitat

La primera teniente de alcalde de Finestrat, Nati Algado, es el relevo natural por lista que sustituirá a Juanfran Pérez Llorca en los próximos dos años. Médica de 42 años, profesión que cambió por la política hace seis años, se considera como la mejor situada en el Ayuntamiento para suceder a Pérez Llorca en la Alcaldía. La elección le convierte en la primera mujer en acceder a la vara de mando en la localidad.

Finestrat tendrá que convocar un primer pleno extraordinario, probablemente en escasos días, para dar oficialidad a la renuncia de Juanfran Pérez Llorca aunque aún podría aprovechar la convocatoria de la sesión ordinaria de este viernes. Una retirada de la política municipal después de 22 años en esta localidad. Más tarde, a mediados de diciembre, - son diez días los que marca la ley a partir del acto de renuncia- otra sesión plenaria someterá a aprobación la elección de Nati Algado como primera edil si no hay otras circunstancias que inclinen el proceso hacia otra candidatura.

Otras opciones

Aunque todo parece indicar que la sustitución más factible sea la de Algado, en un primer momento no se desecharon otras opciones ahora ya finalmente descartadas tal como confirma la realidad de los hechos.

Así es Algado la que más oportunidades tiene después de que haya actuado como alcaldesa en funciones en las ocasiones que Pérez Llorca ha tenido trabajo en Valencia, ejerciendo como portavoz del Grupo Parlamentario del PP.

La concejala deberá asumir, pues, el reto de gobernar en el municipio si desiste de proyectos familiares que han originado dudas en algunos momentos a lo largo de este proceso de transición, según las mismas fuentes consultadas por INFORMACIÓN. Si finalmente hay un acuerdo de partido, Algado se convertirá en la primera alcaldesa de la localidad.

Así, después del gobierno municipal con el socialista Miguel Llorca que administró con alta aceptación popular Finestrat durante 26 años y de Pérez Llorca que se convirtió en alcalde en 2015, el relevo pasaría a Algado que actualmente tiene a su cargo competencias en Cultura, Empleo y Formación, Igualdad, Sanidad y Comunicación, además de ser la mano derecha de Juanfran Pérez Llorca.