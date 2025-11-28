Altea pide que el Ministerio de Transportes y Movilidad construya una rotonda en el acceso a Altea la Vella

El acceso por carretera a Altea la Vella podrá tener una rotonda en el cruce que hay entre la comarcal CV-755 y la vía que une la N-332 con la autopista AP-7 si el Ministerio de Transportes y Movilidad acepta la petición institucional del Ayuntamiento de Altea, una vez aprobada unánimemente la moción conjunta de los grupos políticos Compromís, PSOE, PP y Vox en el pleno municipal celebrado este jueves en donde se pide “el impulso definitivo del proyecto para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad”.

El acuerdo consensuado para solicitar la rotonda llega tras varias reclamaciones del grupo municipal popular en anteriores plenos y comisiones informativas ante el creciente número de tráfico en un cruce “peligroso y con muchas retenciones a pesar de la ‘lágrima’ que se hizo en 2021”, según la portavoz popular, Rocío Gómez. Precisamente, ese año el ministerio aprobó la cesión al municipio del tramo de la N-332 comprendido entre el convento de Carmelitas Descalzas, en la Olla de Altea, y la “frontera” de los términos municipales de Altea y L’Alfàs del Pí, “pero no se solicitó esta rotonda que ahora reclamamos”, indicó a INFORMACIÓN la portavoz popular tras el pleno.

En la moción, leída por Rocío Gómez, se expone que “el elevado volumen de vehículos, y la configuración del cruce, han generado problemas continuos de retenciones y riesgos para la seguridad vial, en cuanto a la peligrosidad de maniobra tanto de incorporación como de salida a la carretera”. En este sentido, se explica que la ubicación “es un tramo de elevada intensidad de tráfico, con intersecciones que no disponen actualmente de una ordenación óptima para garantizar la fluidez y la seguridad”, por lo cual “se considera que la solución más eficaz y definitiva pasa por la construcción de una rotonda que regule los movimientos y mejore la accesibilidad, especialmente en las horas punta”.

Defensa del interés general

La exposición de motivos que se enviará al ministerio destaca que “se trata de una infraestructura cuya ejecución del proyecto no ha recibido aún el impulso definitivo por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que hace necesario que desde el Ayuntamiento de Altea se traslade una posición unánime y firme de una petición histórica por parte de todos los grupos políticos, basada en la defensa del interés general, para impulsar su tramitación”. Además, se incide en que el consistorio considera prioritaria esta actuación, “tanto por razones de seguridad como por su impacto positivo en la movilidad y en la calidad de vida de los vecinos de Altea la Vella y del conjunto del término municipal”, pues cada día sin esta rotonda “es un día más de riesgo, congestión e inseguridad”.

Y es por ello que se acordó en el pleno “instar al Gobierno de España la consignación presupuestaria inmediata para la ejecución de las obras, incluyendo su incorporación mediante modificación de crédito”, además de requerirle al ministerio “el inicio de la tramitación, redacción y aprobación del proyecto de construcción de la rotonda de acceso a Altea por la N-332 (sic) y CV-755, incluyendo las actuaciones complementarias necesarias para garantizar un acceso seguro y eficiente”.

El consenso que prioriza el interés de los ciudadanos

En el debate previo a la votación, la portavoz popular manifestó que “la moción, presentada inicialmente por el PP y finalmente consensuada con todos los grupos políticos del Ayuntamiento, constituye un ejemplo de que cuando se prioriza el interés de los ciudadanos, es posible llegar a acuerdos que beneficien al conjunto del municipio”.

Rocío Gómez destacó que la rotonda de acceso a Altea la Vella “es una infraestructura urgente, necesaria y reclamada durante años por los vecinos” y proclamó que es “una reivindicación histórica del PP y una necesidad inaplazable para Altea la Vella” tras recordar que el Partido Popular “lleva más de una década reclamando esta actuación, tanto en el Ayuntamiento como ante el Ministerio, incluso presentando alegaciones a los Presupuestos Generales del Estado para que la rotonda fuera incluida. Nunca se nos escuchó -aseveró- pero hoy esperamos que, hablando todos los grupos con una sola voz, el Ministerio Transportes y Movilidad deje de mirar para otro lado”.

Finalmente, Gómez incidió en que “no podemos seguir esperando a una hipotética variante que siempre hemos rechazado y cuya ejecución no está garantizada. La seguridad no puede supeditarse a futuros proyectos inciertos para el actual cruce, que es un punto negro insostenible y peligroso con maniobras de entrada y salida arriesgadas, y retenciones constantes que afectan directamente a los vecinos de Altea la Vella y a miles de usuarios diarios”.

Votacion en el pleno de Altea de todos los concejales aprobando la solicitud de una rotonda para el cruce de acceso a Altea la Vella / INFORMACIÓN

La puntualización del equipo de gobierno

Por su parte, el portavoz socialista Deo Sánchez, primer teniente de alcalde y concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, puntualizó que “si hoy apoyamos esta moción es porque responde a una necesidad real, urgente y ampliamente reconocida para mejorar la seguridad vial y la movilidad de nuestro municipio. Pero queremos dejar claro que nuestra posición se sustenta en criterios técnicos, en la escucha activa de vecinos y en la planificación responsable del territorio. No estamos aquí para convertir un problema de movilidad en un arma política. Por eso, aunque esta moción se presenta de manera conjunta, es importante subrayar que no compartimos ni la visión ni el enfoque del PP y de Vox en el modelo de municipio. Lo decimos con respeto, pero con claridad”.

Sánchez subrayó que “nuestro apoyo a esta iniciativa no significa un alineamiento político sino un compromiso con las necesidades de Altea. La situación del cruce es conocida por todos: riesgo por visibilidad insuficiente, elevado tránsito en horas punta, incorporaciones que pueden resultar peligrosas y quejas de residentes y vecinos. Ante este escenario, nuestra responsabilidad como equipo de gobierno, es impulsar soluciones eficaces. Una rotonda bien diseñada reduciría la siniestralidad, ordenaría el trafico y mejorará la accesibilidad de manera sostenida sin improvisaciones ni parches”.

Finalmente, el portavoz socialista quiso dejar constancia de que “mientras algunos grupos convierten la movilidad en un debate ideológico, este equipo de gobierno trabaja desde el rigor, la planificación urbanística a largo plazo y el compromiso de la seguridad y el bienestar vecinal. Por ello, y manteniendo nuestras diferencias con el PP y Vox en numeroso ámbitos, apoyamos esta moción que beneficia al conjunto del municipio y encaja en nuestro modelo de movilidad segura, eficiente y orientada al futuro”.