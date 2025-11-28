Hidraqua: 40 años gestionando el ciclo del agua en Benidorm

Hidraqua, empresa del grupo Veolia, ha cumplido casi 40 años como responsable de la gestión del servicio municipal de agua del municipio de Benidorm. Una gestión que, siempre en colaboración directa con el Ayuntamiento, ha conseguido llevar a cabo de forma sostenible y eficiente, tanto que ha convertido esta ciudad en un caso de éxito de ahorro hídrico a nivel internacional.

Cabe recordar, tal como nos cuenta el actual gerente de Hidraqua en la ciudad, Ciriaco Clemente, que, en aquel momento, «Benidorm se encontraba en pleno desarrollo turístico, pero con graves problemas respecto a la gestión del agua, ya que más del 50 % de este recurso se perdía en el suministro a través de las redes». En verano de 1978 los embalses de Guadalest y Amadorio se quedaron vacíos, al tiempo que no existían otras fuentes de suministro de agua potable ni infraestructuras construidas, por lo que se tuvo que recurrir al trasvase a través de barcos de la Marina, fondeados en la bahía, que bombeaban el agua directamente a los depósitos. «El agua se repartía en las calles a través de camiones cisterna y el reto de no perjudicar a la industria turística, fundamental para el municipio, era enorme», ha subrayado Clemente. Por eso, los grandes objetivos iniciales a los que se enfrenta Hidraqua son la capacidad de adaptación a la demanda y la gestión eficiente y sostenible del agua.

Los datos, cuarenta años después, indican que para una población que se ha duplicado el ahorro hídrico es un 20 % mayor. Es decir, «en estos momentos Benidorm consigue ahorrar unos tres hectómetros cúbicos de agua, lo que equivale al consumo anual de una ciudad de 50.000 habitantes».

Biofactoría de Benidorm / .

Por eso, Ciriaco Clemente ha subrayado que «ahora mismo podemos hablar de un modelo de éxito en la gestión del agua pese al crecimiento turístico de la ciudad, porque tal como nos indican los datos Benidorm tiene una eficiencia de la red inmejorable». En los últimos 20 años el número de viviendas y pernoctaciones hoteleras ha crecido en un 20 % mientras que el consumo de agua en la ciudad ha disminuido en un 18 %, lo que indica que el cambio de paradigma es total.

En concreto, el gerente de Hidraqua en la zona de la Marina Alta y Baja, ha recordado que en 1995 el volumen de agua registrada era superior a los 12 millones de metros cúbicos, mientras que actualmente este dato se sitúa en torno a los 10 Hm3. «Para poder atender la demanda, con la gran variabilidad estacional de la ciudad de Benidorm, es necesaria una eficiencia en la gestión del agua cuyas líneas principales son la disponibilidad y optimización del recurso. Para ello la gestión de Hidraqua ha ido siempre encaminada a la disminución de las pérdidas de agua en la red de distribución, alcanzando un rendimiento actual en torno al 95 %, cuando en el año 1995 este dato se situaba en el 73 %», ha apuntado.

La ciudad ahorra unos tres hectómetros cúbicos de agua, lo que equivale al consumo anual de una ciudad de 50.000 habitantes / .

El trabajo de estos cuarenta años de gestión se basa en dos pilares fundamentales: la inversión en la renovación de redes de agua y alcantarillado (un ejemplo son los más de 20 millones de euros invertidos en los últimos 5 años en la mejora de infraestructuras) y la digitalización, donde el centro de innovación Hubgrade by Veolia se ha convertido en una referencia, además de ser el primero que se puso en marcha en España. Clemente ha explicado que, desde allí, «los datos se recogen y gestionan de forma digital en tiempo real, lo que supone una mayor agilidad y eficacia, en momentos en que los efectos del cambio climático exigen cada día de una mayor implicación. También desde él se desarrollan y se controlan todas las soluciones y aplicaciones tecnológicas que tienen como único objetivo que no se pierda una sola gota de agua y muchas de ellas se replican posteriormente en otros municipios de la comarca, de forma que sean útiles más allá de esta ciudad».

De hecho, cabe tener en cuenta que la comarca en la que se ubica Benidorm está sometida a un constante estrés hídrico con una gran presión turística que se suma a la constante sequía. Por eso, el responsable de Hidraqua en este territorio ha destacado que «también se está trabajando intensamente en los últimos años en la desalación y la reutilización del agua para cuestiones como el riego de zonas verdes como herramientas complementarias».

A día de hoy se está trabajando en soluciones como modelos digitales de ciudad (gemelos digitales) o indicadores ambientales vía satelital, etc... Todo ello con el foco puesto en la sostenibilidad.

Sin duda, los datos avalan que, 40 años después, Hidraqua es un socio estratégico para garantizar esa sostenibilidad en la ciudad de Benidorm.