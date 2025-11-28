«El Hotel Playas de Benidorm es Una propuesta de lujo a orillas del Mediterráneo»

Hoteles Poseidon avanza hacia una fecha histórica. En 2028 la empresa familiar fundada en 1928 por Pedro Juan Martínez Baldó cumplirá 100 años, y lo hará en plena transformación. Con casi un siglo de recorrido, el grupo mantiene intactos los valores que lo vieron nacer: cercanía, servicio y una visión firme del turismo como motor de desarrollo.

Al frente, Pere Joan Devesa repasa cómo la compañía ha sabido leer cada cambio del sector, reforzar su apuesta por la tecnología, impulsar la sostenibilidad y preparar uno de sus proyectos más ambiciosos. Una conversación que mira al futuro sin perder de vista un origen que sigue marcando el carácter de la marca.

Hoteles Poseidon es una empresa familiar que cumplirá 100 años en 2028. ¿Cómo describiría los primeros pasos de la compañía y qué valores siguen presentes desde aquellos inicios?

Cuando mi abuelo Pedro Juan Martínez Baldó abrió en lo que hoy es Passeig de la Carretera el Bar La Marina en 1928, no solo Benidorm era diferente, el mundo era otro y aunque ya había veraneantes en Benidorm no tenía nada que ver con la situación actual, pero mantenemos los valores familiares, continuamos siendo una empresa familiar en la que ofrecer el mejor producto. El mejor servicio a nuestros clientes sigue siendo nuestra divisa.

La industria turística ha cambiado mucho en las últimas décadas. ¿Qué movimientos estratégicos han permitido que Hoteles Poseidon se mantenga competitivo?

En Hoteles Poseidon hemos podido ver a lo largo de las últimas décadas cómo la industria turística ha experimentado cambios significativos, sobre todo en la digitalización, la mayor demanda de experiencias personalizadas, el auge de plataformas de reservas online y la creciente preocupación por la sostenibilidad. Nuestro grupo hotelero ha logrado mantenerse competitivo mediante varios movimientos estratégicos.

Entre ellos destacaría: innovación tecnológica, tan importante para mejorar la eficiencia operativa, aumentar la competitividad y la toma de decisiones. La diversificación de servicios (adaptándonos a las nuevas demandas), el enfoque en la experiencia del cliente (con estrategias centradas en la satisfacción del huésped) y la sostenibilidad y responsabilidad social. Esta combinación de innovación tecnológica y enfoque en el cliente nos mantiene competitivos, permitiéndonos responder ágilmente a las tendencias del mercado, personalizar los servicios y mantener altos estándares de calidad.

¿Cómo ha evolucionado el perfil del cliente y qué ha hecho la compañía para adaptarse a sus nuevas expectativas?

El perfil del cliente turístico ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas. Hoy los viajeros buscan experiencias personalizadas, mayor comodidad, rapidez en los servicios y valoran la tecnología como parte de su estancia. Además, los clientes están más informados y comparan opciones antes de decidir, lo que exige transparencia y calidad constante. Para adaptarnos a estas nuevas expectativas, hemos implementado herramientas tecnológicas que permiten conocer mejor a nuestros huéspedes y ofrecerles experiencias personalizadas, mientras que estrategias como precios dinámicos y programas de fidelización, aseguran que cada huésped reciba la mejor relación entre calidad y valor.

¿Qué papel juega la sostenibilidad en la gestión del grupo y cómo la integran en sus hoteles?

La sostenibilidad forma parte del ADN de Hoteles Poseidon, aunque preferimos hablar de un camino que seguimos recorriendo, paso a paso, con humildad. Intentamos gestionar pensando en el entorno, en las personas y en el destino que nos acoge, y por eso llevamos años haciendo inversiones en eficiencia energética, tecnología para reducir consumos y mejoras en las instalaciones, además de formar a nuestros equipos.

Las certificaciones en sostenibilidad y calidad que hemos obtenido no las vivimos como un trofeo, sino como una responsabilidad y un estímulo para seguir mejorando. Nos orientan la Agenda 2030 y los ODS, pero, por encima de todo, nos guía una idea sencilla: cuidar del negocio pasa también por cuidar de la gente y del lugar donde trabajamos.

¿Qué define hoy a Hoteles Poseidon frente a otras ofertas del mercado?

Una de las cosas que mejor nos define es la gran experiencia consolidada y la reputación local. Llevamos casi 100 años prestando servicio en Benidorm y Hoteles Poseidon lleva más de 50 años en el sector hotelero, lo que nos da una base muy sólida y un profundo conocimiento del sector. Esto nos permite combinar tradición con innovación, ganándonos la confianza de nuestros clientes. La variedad y adaptación a diferentes tipos de clientes, el enfoque en la innovación y el crecimiento sostenido. Y sobre todo, la calidad en nuestros servicios. Todo esto nos permite diferenciarnos y competir de forma efectiva.

Uno de los proyectos más esperados es el Hotel Playas de Benidorm. ¿En qué fase se encuentra?

El Hotel Playas de Benidorm es nuestro proyecto más importante de los últimos 30 años y ha pasado de estar en el papel a empezar a ser una realidad, en la que ya hemos empezado a forjar el piso de la primera planta de habitaciones y las obras siguen su curso para poder inaugurarlo en el verano del año 2027.

¿Qué características destacaría del nuevo establecimiento?

Es un proyecto de gran escala y capacidad, ya que el nuevo edificio junto con el Hotel Poseidon Playa contemplará 600 habitaciones, lo que nos dará una fuerza significativa en oferta. Tendrá un diseño moderno y vanguardista, con una estética racionalista que se integrará muy bien con el entorno natural. Contaremos con un Spa de última generación, ubicado en las plantas 25 y 26, que brindará a nuestros clientes una experiencia de wellness y relax de primer nivel.

Dispondrá también de un salón multifuncional con capacidad para más de 500 personas, lo que nos aporta espacio para casi cualquier tipo de evento. En la planta 27 el cliente descubrirá una piscina «infinity» con impresionantes vistas panorámicas al mar Mediterráneo. Contaremos con una oferta gastronómica diversa y de calidad, con tres restaurantes que priorizan ingredientes locales y de temporada. Se trata de un proyecto innovador y de alta inversión, que seguro ofrecerá experiencias exclusivas a nuestros clientes. Una propuesta de lujo a orillas del Mediterráneo.

Con el centenario a la vista, ¿qué objetivos se han marcado para esta nueva etapa?

El primero y más cercano es la inauguración del Hotel Playas de Benidorm, con el que superaremos las 4.100 camas y marcará un hito en nuestra trayectoria empresarial y esperamos seguir incorporando nuevas tecnologías a nuestra empresa, para mejorar los servicio que prestamos y continuar avanzando en nuestros objetivos de sostenibilidad.