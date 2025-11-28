La Navidad llega a Benidorm: estreno con el alumbrado artístico y la apertura de la Casa de la Navidad

Este 29 de noviembre se abre oficialmente la programación navideña en Benidorm con el encendido del alumbrado artístico y la actuación de la cantante Gisela en la plaza de la Navidad. Serán 40 días de espectáculos, sobre todo infantiles, que se incluyen en la denominada “Beninadal 2025”. La propuesta contempla actividades relacionadas con el teatro, la música o la magia desde el 30 de noviembre al 5 de enero, organizadas por la Concejalía de Fiestas.

Los actos comenzarán este sábado a las 18 horas, con la inauguración de la Casa de la Navidad, ubicada en la Casa Museu de l’Hort de Colón, a la que por unas horas también se acercará un representante de Papá Noel para recoger las cartas y deseos de los más pequeños.

Una hora después, a las 19 horas, se encenderá el alumbrado ornamental de la ciudad, con el epicentro en la Plaza de SS MM Reyes de España, con la actuación de la cantante Gisela.

Belenes

A partir de ahí, comenzará una gran y variada programación que incluye espectáculos infantiles, de baile, teatro, música, atracciones mecánicas, exhibiciones, pista de hielo y mercado navideño. También habrá dos belenes para el disfrute del público, uno monumental en la plaza de SS MM Reyes de España y el otro el que expone la ACR La Barqueta en su sede de la calle de Tomás Ortuño. En ambos casos, podrán visitarse a partir del 6 de diciembre, con visitas totalmente gratuitas y para todos los públicos hasta el 6 de enero.

Papá Noel

Además, como cada año, la ciudad recibirá la visita de un representante de Papá Noel, en la Casa de la Navidad, los días 29 y 30 de noviembre y los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre, de 12 a 14 y de 18 a 20 horas; así como la del Cartero Real, que en este caso acudirá a la Plaza de la Navidad, del 2 al 4 enero a las 18 horas, para recoger las cartas de los más pequeños. Del 2 al 5 de enero, también en los jardines del entorno del Ayuntamiento, se montará el Campamento de los Reyes Magos, que los niños también podrán visitar antes de la llegada de Sus Majestades, en la tarde noche del 5 de enero, cuando tendrá lugar la Gran Cabalgata.

Centro Cultural

Asimismo se desarrollarán actividades promovidas por la Concejalía de Cultura, que tendrán lugar en el auditorio del Centro Cultural e incluirán el espectáculo de magia ‘La piel de gallina’, del Mago Hugo, el viernes 26 de diciembre a las 18.00 horas; el show infantil ‘Coco. El Musical’, el sábado 27 de diciembre, con funciones a las 12.30 y a las 18 horas; y el Concierto de Año Nuevo, a cargo de la orquesta de la Unión Musical de Benidorm y la soprano Pepi Lloret. Las entradas para todos estos espectáculos están ya a la venta en www.ofertaentradas.com/ y www.vivaticket.es , respectivamente.

La programación en la plaza de la Navidad contará con los siguientes espectáculos:

30 de noviembre y 6, 7 y 8 de diciembre, a las 18 horas: Actuaciones infantiles.

12 de diciembre, a las 18 horas: actuación Conservatorio Municipal Elemental de Danza de Benidorm.

13 de diciembre, a las 18 horas: Espectáculo Musical.

14 de diciembre, a las 12 horas: Actuación Grupo Tramontana; y a las 18 horas, actuaciones infantiles.

16 de diciembre, a las 18 horas: Estudio de Danza de María José Moya.

17 de diciembre, 18 horas: Estudio de Danza de Pilar Segura.

18 de diciembre, 18 horas: Estudio de Danza de Paqui Mora.

19 de diciembre, 18 horas: Boogie Block Dance Studio.

20 de diciembre, a las 12:30 horas: ‘La Niñera Mágica’; y a las 18 horas, actuaciones infantiles.

21 de diciembre, 12:30 horas: Espectáculo de magia; y a las 18 horas, actuaciones infantiles.

22 de diciembre, a las 18:00 horas: Títeres con ‘La Abuela Ciruela’

23 de diciembre, a las 18:00 horas: Minidisco con familia Papá Noel.

25, 26, 27 y 28 de diciembre, a las 18 horas: Actuaciones infantiles.

29 de diciembre, a las 12:30 horas: Musical ‘El Lobo y sus amigos’; y a las 18 horas, actuaciones infantiles.

30 de diciembre, a las 12:30 horas: Minidisco con familia Frozen; y a las 18 horas, actuaciones infantiles.

1 de enero, 12 horas: Actuación ‘Diverlandia’; y a las 18 horas, actuaciones infantiles.

2 de enero, a las 12:30 horas: Show de Magia.

3 de enero, a las 12:30 horas: Show ‘Fantasy Dreams’.

4 de enero, a las 12:30 horas: Show ‘Wings and Fire’.

5 de enero, a las 12:30: Minidisco con familia Superhéroe.