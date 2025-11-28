Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“Sabores de la terreta”en La Nucia

La UA y el Ayuntamiento comparten mantel y ponencias sobre la gastronomía del interior de la provincia

Políticos de La Nucia asisten al taller de pelado de la granada DOP de Fenollar

Políticos de La Nucia asisten al taller de pelado de la granada DOP de Fenollar / INFORMACIÓN

Amaya Marín

Vino, salazones o garum forman parte del legado gastronómico del Mediterráneo y son algunos de los productos objeto de investigación y debate en la “II Jornada Universitaria de la Gastronomía del Interior: Patrimonio Gastronómico en el Mediterráneo y Turismo Cultural” que se celebra en La Nucia. El objetivo se centra en poner en valor los productos y sabores de la terreta como patrimonio cultural y turístico a través de interesantes conferencias de expertos y catas en la Seu Universitaria de la UA.

Este viernes la teoría se centró en “Las raíces protohistóricas de la gastronomía valenciana. Una mirada arqueológica a prácticas alimentarias milenarias” a cargo de Ignasi Grau, catedrático de arqueología de la Universidad de Alicante. Tras la primera conferencia los asistentes han podido presenciar un taller de pelado y degustación de DOP Granada Fenollar.

La mañana ha continuado con la sesión “La alimentación y su desarrollo tecnológico en el Mediterráneo Clásico: I+D en torno a la trilogía mediterránea” a cargo Manuel León, CEO de Aqueo Gastronomía.

Romanos y Edad Media

A continuación, se ha realizado el interesante taller de “El garum, un producto de alta cocina en el mundo romano”. La mañana concluye con el taller y cata “El vino a lo largo de la historia”, al que le ha precedido la conferencia “Comida e identidad. La mesa de las tres religiones en la Edad Media hispánica” del catedrático de Historia Medieval de la UV, Juan Vicente García.

Esta jornada ha atraído a estudiantes de Turismo, docentes, gastrónomos y periodistas como la crítica gastronómica Elena Vidal (@alicantestreetstyle), influencer culinaria de Alicante.

En este encuentro, diferentes especialistas analizan la evolución seguida por la gastronomía a lo largo de la historia y cómo la cocina mediterránea es un referente cultural y turístico que une pasado, presente y futuro.

La jornada invita a redescubrir la gastronomía mediterránea como un patrimonio vivo que ayuda a promover un modelo de turismo más humano, sostenible y culturalmente enriquecedor.

Avalancha de reclamaciones de los profesores para cobrar la paga extra completa

Pérez Llorca se despide de Finestrat tras 21 años: “Me voy triste pero contento”

Sanidad recomienda la mascarilla en centros de salud y hospitales ante el aumento de la gripe en Alicante

Capturan en Benidorm a un exmilitar colombiano condenado en su país por robar 200.000 €

El frío vuelve a dejar mínimas de -8 grados: ¿Va a seguir la próxima semana en Alicante?

INFORMACIÓN lanza su campaña ‘Súper Black Friday’ con descuentos de hasta el 60% en sus planes de suscripción

Benidorm aprueba por unanimidad fomentar la reutilización de aguas regeneradas en la ciudad

