“Sabores de la terreta”en La Nucia

Vino, salazones o garum forman parte del legado gastronómico del Mediterráneo y son algunos de los productos objeto de investigación y debate en la “II Jornada Universitaria de la Gastronomía del Interior: Patrimonio Gastronómico en el Mediterráneo y Turismo Cultural” que se celebra en La Nucia. El objetivo se centra en poner en valor los productos y sabores de la terreta como patrimonio cultural y turístico a través de interesantes conferencias de expertos y catas en la Seu Universitaria de la UA.

Este viernes la teoría se centró en “Las raíces protohistóricas de la gastronomía valenciana. Una mirada arqueológica a prácticas alimentarias milenarias” a cargo de Ignasi Grau, catedrático de arqueología de la Universidad de Alicante. Tras la primera conferencia los asistentes han podido presenciar un taller de pelado y degustación de DOP Granada Fenollar.

La mañana ha continuado con la sesión “La alimentación y su desarrollo tecnológico en el Mediterráneo Clásico: I+D en torno a la trilogía mediterránea” a cargo Manuel León, CEO de Aqueo Gastronomía.

Romanos y Edad Media

A continuación, se ha realizado el interesante taller de “El garum, un producto de alta cocina en el mundo romano”. La mañana concluye con el taller y cata “El vino a lo largo de la historia”, al que le ha precedido la conferencia “Comida e identidad. La mesa de las tres religiones en la Edad Media hispánica” del catedrático de Historia Medieval de la UV, Juan Vicente García.

Esta jornada ha atraído a estudiantes de Turismo, docentes, gastrónomos y periodistas como la crítica gastronómica Elena Vidal (@alicantestreetstyle), influencer culinaria de Alicante.

En este encuentro, diferentes especialistas analizan la evolución seguida por la gastronomía a lo largo de la historia y cómo la cocina mediterránea es un referente cultural y turístico que une pasado, presente y futuro.

La jornada invita a redescubrir la gastronomía mediterránea como un patrimonio vivo que ayuda a promover un modelo de turismo más humano, sostenible y culturalmente enriquecedor.