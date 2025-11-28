La Vila protegerá el pecio Bou Ferrer con un sistema ideado por la Universidad de Alicante

El Ayuntamiento de La Vila ha conseguido dos subvenciones dentro del Plan Restaura de la Conselleria de Educación y Cultura. Una de ellas, de 111.862 euros, se destinará a la financiación del 60 % del nuevo sistema de protección del pecio Bou Ferrer. La segunda es para actuaciones de modernización, conservación, equipamiento y adecuación de las instalaciones de Vilamuseu, por un importe de 30.000 euros. El pecio estará a partir de ahora protegido por un sistema innovador, proyecto de la UA en colaboración con la empresa local Redsinsa Redes Sintéticas S. A.

Estructura ingrávida

Con aprovechamiento del sistema de protección actual, se ha diseñado una estructura que responda de una forma óptima en el medio subacuático, con una gran durabilidad y robustez, al tiempo que resulta ingrávida para no apoyar en el cargamento se la nave. Presenta para ello una división modular que permitirá la realización de nuevas campañas científicas y visitas guiadas autorizadas en sectores concretos.

Este va a ser el primer paso para la reactivación del pecio Bou Ferrer, el primero declarado Bien de Interés Cultural en la Comunidad Valenciana, incluido en el Registro Mundial de Mejores Prácticas del Patrimonio Cultural Subacuático de UNESCO desde su creación en 2017 hasta la actualidad. Es uno de los pecios más importantes del mundo, por sus dimensiones (es la mayor nave de la Antigüedad en excavación) y por muchas características que la hacen extraordinaria para la investigación arqueológica.

El proyecto Bou Ferrer, cuenta con el apoyo y las labores de vigilancia del grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, a la que se suma una constante inspección por parte de los miembros del propio proyecto, para preservar para la ciencia y para la sociedad una nave única, cuya investigación se encuentra solo en sus inicios.

Modernización de Vilamuseu

La subvención para Vilamuseu va destinada a acciones clave para su funcionamiento como son la instalación de dos equipos BMS y SAI para control de la domótica del edificio de Vilamuseu, que maneja la climatización y la iluminación inteligentes; la actualización del sistema Domus de inventarios; la modernización del sistema de audio de la sala multimedia compartida con la Sede Universitaria de la Universidad de Alicante; un nuevo equipamiento informático para mejorar el rendimiento y la seguridad del sistema; la pintura de paredes de la Casa Museo la Barbera dels Aragonés y Vilamuseu, tras más de 10 años de uso público; y la puesta a punto del grupo electrógeno