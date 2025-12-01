El belén parroquial de Altea vuelve a instalarse después de 30 años guardado en cajas

Vuelve el Belén parroquial a Altea. Después de 30 años guardado en cajas y sin instalarse durante estas fechas navideñas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo, con dioramas incluidos que rodeaban el Altar Mayor, la tradición resurge por iniciativa del párroco Francisco Morató y de nuevo podrá verse a partir de este miércoles por la tarde en la Iglesia de San Francisco, en cuya capilla de la Virgen de los Dolores estará colocado. El cambio de templo viene dado “porque también se lo merecen los vecinos del barrio marinero, los visitantes del paseo marítimo y los niños que van a los parques infantiles de la zona”, según el sacerdote.

Francisco Morató ha señalado este lunes que “se hacía necesario instalar de nuevo el belén parroquial, pues en estos últimos 30 años solo se han colocado un nacimiento en cada iglesia del pueblo: la de Nuestra Señora del Consuelo, en la parte alta del casco antiguo, y la de San Francisco, en la parte baja del casco urbano. Nacimientos ambos que continuarán exponiéndose”, ha apostillado.

Morató ha añadido que “el retorno del belén parroquial es una reivindicación de nuestra comunidad que quiere mostrar al pueblo la representación escultórica del nacimiento de Jesucristo para disfrute de todos, especialmente de los niños”. En este sentido, ha indicado que junto al belén, de 6x2 metros, “habrá paneles en los laterales con dibujos alusivos a las escenas del belén para que sean coloreados por los niños, y también hojas en blanco para que ellos hagan sus propios dibujos. Una manera de impartirle a los niños el conocimiento del nacimiento de Jesús y todo lo que rodeó a este acontecimiento histórico, además de ser una manera para que los más pequeños vivan esta tradición de forma creativa y participativa”.

El parroco de Altea, Francisco Morató, montando el belén de la iglesia de San Francisco / INFORMACIÓN

Belén renovado y pensado para emocionar

El párroco ha destacado que “los vecinos y la comunidad parroquial hemos trabajado con ilusión para que este belén vuelva a ser parte esencial de la Navidad alteana, de tal manera que se ha renovado completamente con el pensamiento de emocionar a quien lo contemple”. Y para ello, se ha elaborado “un montaje cuidado, lleno de detalles y preparado con cariño para que niños, familias y visitantes puedan reencontrarse con la esencia de estas fechas: el amor, la familia, la unidad y la alegría de compartir”.

Francisco Morató ha manifestado que “todo es nuevo, excepto el casi centenar de figuras que han estado guardadas en cajas durante 30 años. Así, se han construido las casas, pozos de agua, una cascada con noria, un río con musgo y piedrecitas en su ribera, cuevas, montañas, un asador de cerdos que da vueltas, diferentes estancias de trabajos artesanos, etc., con una atmósfera llena de vida y calor alrededor del portal donde nace el Niño Jesús, lugar al que se acercan los Reyes Magos”.

Belen parroquial de Altea a falta de los toques finales / Diego Coello Calvo

Horarios de visita

El sacerdote ha destacado que la Iglesia “es la Casa de todos, un lugar abierto donde cada persona puede sentirse acogida”, y ha indicado que la visita al belén parroquial “puede ser un buen motivo para estar más cerca de Dios”.

En cuanto a los horarios de visita, Morató ha señalado que este miércoles “se inaugurará después de la misa de las 19:30 horas, por lo que invito a toda la comunidad a compartir este momento tan especial”, y ha indicado que de lunes a sábado “se podrá visitar entre las 10:30 y las 12:00 horas por la mañana, y entre las 18:30 y las 20:30 horas por la tarde”, mientras que los domingos las visitas “se podrán realizar de 9:30 a 11:00 horas y de 18:30 a 20:30 horas”. Asimismo, ha manifestado que “quienes acudan durante los horarios de misa, también podrán visitar el belén”.

Por último, ha anunciado que los colegios que deseen organizar visitas en grupo “pueden solicitar cita previa enviando un correo electrónico a parroquiaaltea@gmail.com o llamando por teléfono al número 965 840 117, y la iglesia se abrirá especialmente para que los niños puedan disfrutar juntos de nuestro belén”.