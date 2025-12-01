Benidorm incrementará las cámaras de control de aforo de las playas con la nueva catenaria de la playa de Levante

La ciudad contará con una nueva catenaria en la playa de Levante después de esta segunda fase del proyecto que supone sustituir la anterior que databa de los años 90. La exigencia del Ministerio para la Transformación Digital para aumentar el número de cámaras de control de acceso ha llevado al Consistorio a modificar el proyecto que pasará a tener una ejecución de doce meses en lugar de los ocho inicialmente previstos.

Este cambio no supondrá un aumento significativo del presupuesto según ha explicado el concejal de Escena Urbana, Francis Muñoz, ya que se empleará la baja ofertada por la empresa sobre el presupuesto de licitación, del 22,24%, para cubrir el incremento necesario por importe de 168.942,77 euros.

Sin suspensión de obras

De esta manera se podrá cumplir con la petición del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de Red.es de contar con más cámaras de control de aforo en la playa.

El edil ha aclarado asimismo que el importe modificado es inferior a la baja efectuada por la empresa “y no excede del 20% del precio inicial del contrato, por lo que no hay ningún impedimento para hacerse”. La redacción del modificado “no conllevará en modo alguno la suspensión temporal de la ejecución de los trabajos”, ha subrayado Francis Muñoz.

La segunda fase de la renovación de la catenaria de Levante abarca desde la avenida Europa hasta la calle Metge Miguel Martorell. La adjudicación recayó en la mercantil Elecnor Servicios y Proyectos SLU por un importe de 854.885,07 euros. Esta obra se ejecuta por medio del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Visión 360’, financiado con fondos de la Unión Europea-Next GenerationEU.

Más moderna y eficiente

La guirnalda tiene una antigüedad de tres décadas, y la necesidad de renovar la infraestructura así como adaptarla a nuevas tecnologías y mayor eficiencia energética decidió al gobierno local a emprender la renovación total de la catenaria “ante la negativa del Gobierno central a hacerlo” ha precisado Muñoz.

Así, el Consistorio ejecutó las obras del proyecto de la primera fase, en el tramo desde la plaza del Torrejó hasta la avenida de Europa, con una inversión de 1.972.119,41 euros financiados en su totalidad con recursos municipales y con los que se ha obtenido una reducción de la potencia energética superior al 33,65%.