Benidorm tramita 50 denuncias por viviendas turísticas irregulares desde mayo de 2025

Desde la adhesión de Benidorm al Convenio Marco entre la Generalitat y la FVMP, el Ayuntamiento ha recibido 50 denuncias relacionadas con 146 viviendas de uso turístico. De las 126 verificadas hasta el momento, un total de 10 podrían ser sancionadas por ejercer actividad turística sin habilitación, una infracción considerada muy grave según la Ley 15/2018. Además, nueve denuncias están siendo analizadas junto a la OMIC por posibles cuestiones de consumo.

Los inspectores de la Concejalía de Comercio y miembros de la Policía Local complementan labores para el control, revisión y sanción de los pisos turísticos de Benidorm que presentan irregularidades en su actividad o directamente no poseen licencia para ejercerla.

Competencia de Benidorm

Benidorm se adhirió al convenio marco de la Generalitat Valenciana para asumir competencias de inspección y sanción, actividad que lleva realizando desde el pasado mes de mayo. Desde esa fecha hasta la actualidad, los equipos encargados han tramitado 50 denuncias por viviendas turísticas irregulares.

Las notificaciones atañen a 146 apartamentos de los que se han verificado un total de 126. De las actuaciones se desprende que había 74 viviendas correctamente inscritas mientras que 10 pueden ser objeto de sanción por ejercer actividad turística sin habilitación. Este hecho puede suponer que sean sancionadas con multas que van de los 100.001 a los 600.000 euros.

Comprobación de la Conselleria

Además, nueve denuncias están siendo analizadas junto a la OMIC por posibles cuestiones de consumo, y 33 viviendas han sido derivadas al grupo de inspección para su comprobación.

Hace unos meses, la Conselleria de Turismo ya dio de baja a 803 viviendas de uso turístico en la provincia de Alicante de las que el 35% (281) estaban ubicadas en Benidorm. Normalmente, correspondían a pisos en los que no constaba el NIF de los titulares o que no incluían la referencia catastral.

Denuncias de Comunidades de Propietarios

Las acciones que desempeñan los equipos en Benidorm han retomado competencias del organismo autónomo con 10 inspectores de Comercio y policías locales, además de los funcionarios que se encargan de las tareas administrativas y de gestión.

Los encargados tienen acceso a la plataforma de GVA desde donde las denuncias son remitidas al Ayuntamiento con la distribución a uno de los dos departamentos dependiendo si es queja o denuncia.

El resto son normalmente denuncias de las comunidades de propietarios para que se cumpla la prohibición de viviendas de uso turístico que incluye la normativa de la comunidad de vecinos. Desde el servicio de inspección se cotejan los datos con Comercio y se procede a una visita para investigar el caso.

En este sentido depende de la situación que se encuentre el piso o de las declaraciones de testigos para citar al propietario y comprobar la actividad que está ejerciendo.

En la actualidad, la Policía Nacional se encarga de comprobar que los propietarios estén registrados en la plataforma que Turismo tiene habilitada para tal fin.

Un año de espera

Precisamente en la sesión plenaria donde se aprobó la puesta en marcha de esta nueva competencia del Consistorio, el PSOE criticó una delegación que, según su criterio, no iba a aportar nada. Y además supondría mucha tarea administrativa para los funcionarios municipales. También objetaron que todo apuntaba a que no se resolverían los expedientes o que, en su caso, habría hasta un año de espera para llevarlo a cabo.