La Feria de Navidad de La Nucía tendrá aparcamiento y acceso gratuito a la Casa de Papá Noel

Entre el 12 y el 14 de diciembre tendrá lugar la XV Feria Solidaria de Navidad de La Nucía. La plaza Mayor, la calle Mayor y la plaza Santa Teresa serán el epicentro de la localidad y donde se ubicará la gran casa de Papá Noel con sus elfos, que tendrá la entrada gratuita.

La Feria se inaugurará el día 12 a las 18.00 horas con la actuación de los coros escolares del colegio Muixara. Además, durante los tres días de feria habrá diferentes actuaciones de las escuelas de baile, musicales y deportivas de La Nucía.

Horario de la Feria de Navidad de La Nucía

El horario de la Feria será el viernes 12 de diciembre de 17.00 a 21.00 horas. El sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 11.00 a 21.00 horas. El domingo a las 12.00 horas Papá Noel estará en la plaza Major para recoger las cartas de los niños y niñas de La Nucía, durante el resto de feria estará en su casa, situada en la plaza Santa Teresa. Los visitantes podrán conocer la “Casa de Papá Noel” con sus elfos y descubrir cómo empaqueta los regalos. En la calle Major se situarán los puestos de artesanía, mientras en la plaza Major estarán los puestos solidarios, así como los gastronómicos.

En estos puestos se podrán comprar adornos para el árbol de navidad, centros navideños y figuras de belén elaborados en los talleres organizados por las asociaciones y por las concejalías de Tercera Edad y Juventud. Els Majorals 2026 – Penya Els Festers darán servicio de bar durante los tres días con precios populares, con comida típica nuciera, para recaudar dinero para las próximas “Festes d’Agost de La Nucía”.

Esta XV Feria Solidaria de Navidad está organizada por las concejalías de Bienestar Social, Tercera Edad, Juventud, Turismo y Fiestas de La Nucía, donde colaborarán els Majorals 2026 – Penya Els Festers y ONG’S locales y comarcales: Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Nucía, Asociación contra el Cáncer de La Nucía, Asociación Parkinson Mediterráneo (APARME), AHEDYSIA, Asociación Senderos Felinos de La Nucía, etc. Una feria que cuenta con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.

Aparcamiento gratuito

Todos los asistentes a la XV Feria de Navidad podrán aparcar de forma gratuita en el parking de Les Nits, situado en la avenida Porvilla (frente Centro Salud), que cuenta 400 plazas. El parking se encuentra a 100 metros de la plaza Major.