El PSOE critica la falta de licitación para la zona azul de Benidorm que continúa con la empresa que cometió infracciones

El Grupo Municipal Socialista ha responsabilizado al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, de “desidia” y “parálisis” en su gestión al no abordar la licitación de un concurso para la zona de la ORA y de la grúa. El contrato de la actual empresa, que estuvo implicada en incumplimientos graves, caducó el pasado mes de junio.

El concejal que fiscaliza el área de Movilidad, Miguel Soldevila, ha criticado que el equipo de Gobierno sigue sin sacar a licitación el nuevo contrato de la ORA, que lleva caducado desde hace seis meses y que incluye la zona azul, el resto de colores y el servicio de grúa municipal.

Falta de previsión

“A pesar de las numerosas advertencias que hemos hecho y de los muchos anuncios realizados por el PP, al final volvieron a llegar tarde y seguimos sin un nuevo contrato. Esto demuestra la falta de previsión y las pocas ganas de trabajar que tiene este gobierno”, ha afirmado.

El edil ha comparado la situación con la “hoja de ruta de abandono que caracteriza al alcalde Toni Pérez, más preocupado por sus fotos, su agenda en la Diputación, y por los líos internos de su partido, que por los problemas reales de Benidorm”.

Se da la circunstancia que el Ayuntamiento rescindió el contrato con la adjudicataria al comprobar la serie de irregularidades que estaba cometiendo aunque luego dio marcha atrás para volver a prestar el servicio.

Incumplimientos

A tenor de las revisiones se pudo constatar que la empresa realizó durante años el cobro indebido de más tarifa de la permitida, la falta de comunicación de la recaudación adicional de supuestos gastos de gestión no aprobados; o la reducción del personal adscrito al contrato sin autorización municipal.

Otros de los incumplimientos afectaron al cese de la asistencia técnica; la inexistencia de una oficina abierta al público en una vía con estacionamiento regulado; contar con un cajero automático que no expende dinero; y no disponer de materiales y equipos de oficina, ha recordado Soldevila.

El concejal socialista ha lamentado que el responsable de Movilidad, Francis Muñoz, se limite a expresar en los medios de comunicación sus deseos de que el nuevo concurso salga “cuanto antes”, evidenciando una falta de planificación alarmante.

“Esta demora injustificada no solo impide que Benidorm cuente con una gestión más eficiente del servicio que beneficie a residentes y visitantes, sino que premia a una empresa que seguirá prestando el servicio hasta que se adjudique el nuevo contrato”, ha añadido.