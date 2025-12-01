El sindicato de la Policía Local de la Vila urge al nombramiento de dos inspectores tras el cese de los anteriores

La Confederación Sindical FESEP ha solicitado al Ayuntamiento de La Vila Joiosa que se designe de manera urgente a dos inspectores para sustituir a los dos cesados mediante resolución al haber caducado su nombramiento temporal. El sindicato omite la vía oficial más lenta y apunta a una atribución de funciones o a una mejora de empleo por la necesidad de organizar los servicios de la policía.

Los dos inspectores nombrados por el alcalde Marcos Zaragoza fueron cesados el pasado 25 de noviembre con carácter retroactivo después de haber caducado su designación. Esta es la situación en la que se apoya el sindicato de la Policía para acusar la insuficiencia actual de mandos intermedios como un “perjuicio grave” a la distribución de funciones organizativas.

Designación o mejora de empleo

En la petición registrada en el Consistorio proponen dos modos inmediatos de solventar la situación, bien por una designación temporal de inspectores o por una mejora de empleo. Para la selección de esta segunda propuesta indican su validez en la base decretada por el Consell , que establece las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad en los cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana.

Según esta versión, la mejora sería provisional hasta que se haga efectiva la oferta de empleo público en propiedad y la ejecución de las respectivas oposiciones y cursos de capacitación preceptivos.

Por otro lado, el sindicato abre una brecha en el caso de las irregularidades que han afectado a los dos inspectores ahora cesados y que fueron nombrados por el alcalde después de que hubieran suspendido los exámenes de acceso con un 1,4 y un 4,4.

Comisario nombrado por el PSOE

La sección sindical aborda ahora el pasado de un intendente nombrado comisario, en marzo de 2023, por decreto del entonces alcalde, Andreu Verdú, del PSOE y cuestiona en el mismo escrito registrado en el Ayuntamiento por las fechas de caducidad y de emisión de esa atribución.

Y solicitan que se facilite el informe jurídico anexo a la resolución que ampare ese porte de divisas y atribución de funciones, “ya que en el día de su emisión, no existía nombramiento de Intendente más allá del atribuido a funciones de Comisario.”.

También explican en un comunicado paralelo que quieren evitar “parcialidad” en la información y una valoración más concreta cuando se compara la designación del PSOE con el hecho que ha afectado a los dos inspectores nombrados y cesados por el alcalde popular.

En cuanto a la reclamación registrada se refiere, la interpretación del sindicato es que la Administración puede proceder en derecho si la atribución no es conforme a la normativa porque la plaza de Comisario no estaría contemplada en la Oferta de Empleo Público.

No obstante y como recurso general, FESEP-SPPLB solicitan acabar con el déficit existente en la escala de mandos con la convocatoria a concurso de las plazas vacantes como modo estable para la solución de estas circunstancias.