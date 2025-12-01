El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm arranca este lunes con un ambiente marcado por la nubosidad compacta y la presencia de lluvia débil en distintos momentos de la mañana. La previsión de AEMET confirma que será en las primeras horas cuando se concentre el riesgo de precipitaciones, con probabilidades que alcanzan el 50 % en algunos tramos, aunque sin previsión de tormentas. Conforme avance el día, la situación tenderá a mejorar y la ciudad vivirá una tarde más estable y con cielos algo más abiertos.

Las temperaturas se mantienen suaves para la fecha, con una mínima de 11°C y una máxima de 17°C. La sensación térmica se mantiene prácticamente idéntica a la temperatura real, gracias a que el viento no sopla con excesiva intensidad. Aun así, el flujo del norte será protagonista durante la mañana, dejando rachas moderadas que incrementan la sensación de humedad en el ambiente.

A partir del mediodía, la nubosidad comenzará a retirarse y el cielo evolucionará hacia un estado nuboso pero más abierto, favoreciendo una tarde mucho más tranquila. Ya al final del día, la predicción apunta incluso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá una noche más despejada que la mañana.

Pese a la inestabilidad matinal, no se esperan avisos meteorológicos ni lluvias intensas. El episodio se enmarca dentro de un inicio de semana con contrastes en la provincia: mientras Dénia registra tormentas, Benidorm vive un escenario más moderado, centrado en la nubosidad y las precipitaciones débiles.