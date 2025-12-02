Benidorm afronta el aumento de enseres abandonados con más del 55% dejados en la calle sin avisar

Más de la mitad de los enseres retirados de la vía pública en Benidorm se han dejado sin avisar al servicio municipal encargado de su recogida, según los datos de la empresa concesionaria FCC. El Ayuntamiento insiste en la importancia de pedir cita previa y actuar con responsabilidad para mantener limpia la ciudad.

Más del 55% de los enseres que se recogen en las calles de Benidorm han sido depositados sin solicitar previamente el servicio gratuito de retirada que ofrece el Ayuntamiento. Así lo confirman los datos facilitados por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa encargada de la limpieza viaria y de gestionar este servicio, tal y como ha explicado el concejal del área, Luis Navarro.

Abandonar trastos

El edil ha detallado que, hasta la fecha, se han llevado a cabo más de 9.600 intervenciones sin cita previa. Estas actuaciones se realizan cuando los equipos de limpieza detectan muebles, electrodomésticos u otros enseres abandonados en la vía pública, o cuando reciben avisos directos de la ciudadanía

Navarro ha señalado que esta cifra representa el 55% de las retiradas efectuadas en un año, aunque el porcentaje real podría ser superior, ya que algunos enseres localizados de manera fortuita se retiran sin que quede constancia en la aplicación del servicio.

Sólo hay que marcar

Desde el Ayuntamiento recuerdan que concertar la recogida es un proceso sencillo y gratuito. Los vecinos pueden solicitar cita previa llamando al 965 855 184, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 21:00 horas. Tras la llamada, el personal de FCC indica el día y la franja horaria en la que los enseres deben depositarse en la calle para su correcta retirada.

Navarro ha apelado a la “responsabilidad” ciudadana para evitar el abandono de residuos en la vía pública y ha animado a hacer uso del servicio gratuito “para mantener Benidorm más limpia y sostenible”. Asimismo, ha recordado que la ordenanza municipal contempla multas de hasta 600 euros para quienes depositen muebles o enseres sin haber concertado previamente la recogida.