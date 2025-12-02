El Certamen Internacional de Bandas de Música “Villa de Altea” clausura su 50ª edición el próximo domingo

El 50 Certamen Internacional de Bandas de Música "Villa de Altea" (CIM Altea) clausurará sus Bodas de Oro el próximo domingo día 7 con la participación, a partir de las 16 horas, de las sociedades musicales valencianas Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria y Centro Instructivo Musical de Mislata, que concursan en la sección “Simfònica" para bandas que tienen entre 90 y 140 músicos. De este modo, se completa la nueva etapa bienal del certamen cuya primera parte tuvo lugar el 8 de diciembre de 2024 con el concurso de la sección “Filharmònica” para bandas con una plantilla de entre 65 y 90músicos.

Este martes han comparecido ante los medios la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, y Francisco Alvado, presidente de la Societat Filharmònica Alteanense (SFA) que organiza el evento desde 1949, para desvelar las últimas novedades del concurso. Así, Alvado ha informado que en la sección “Simfónica” las bandas compiten “mediante un proyecto artístico integral que combina música con otras manifestaciones escénicas, no será solo un repertorio musical sino que se combinará con otras artes escénicas, prescindiendo por primera vez de la tradicional obra obligada que si que hay en nuestra sección ‘Fiharmònica’ o cualquier otro certamen de otras poblaciones”. Al respecto, Francis Alvado ha indicado que la banda de Lliría “presentará el proyecto ‘Tlàloc: Climatología Adversa’, mientras que la de Mislata, ofrecerá su proyecto ‘Constantes Vitales’, propuestas creativas ambas que destacan por su innovación y su planteamiento escénico”.

Tradición y excelencia musical

Por su parte, Pepa Victoria Pérez ha resaltado la importancia del CIM Altea “que con sus 50 ediciones confirma la importancia de este acontecimiento en el panorama bandístico internacional”. La edil de Cultura ha añadido que este certamen “no solo representa tradición y excelencia musical, sino también la capacidad de nuestro pueblo para situarse como punto de encuentro de bandas, músicos y compositores de todo el mundo”. Y ha destacado “el compromiso firme del Ayuntamiento de Altea con la cultura, y muy especialmente con la música y nuestras bandas. Las bandas forman parte de nuestra identidad, de nuestra manera de entender la convivencia y de la manera como proyectamos Altea al mundo. Por eso, continuaremos trabajando codo con codo con la Societat Filharmònica Alteanense y con el resto de entidades musicales del municipio para garantizar el presente y fortalecer el futuro”.

Cartel anunciador del 50 Certamen Internacional dde Bandas de Musica Villa de Alta / INFORMACIÓN

Apuesta arriesgada

El presidente de la SFA ha declarado que con esta convocatoria “novedosa para un certamen de bandas”, la quincuagésima edición del CIM Altea “ha hecho una apuesta arriesgada que esperamos que tenga éxito, pues estrenamos una estructura en donde su celebración será bienal para cada sección. Así, las bandas de entre 65 y 90 músicos participarán en los años pares manteniéndose la fórmula de obra de presentación, otra de libre elección y obra obligada del concurso; mientras que las bandas de entre 90 y 140 músicos concursarán en años impares con el formato de concierto de libre interpretación con las características que he mencionado antes”.

Francisco Alvado, prewsidente de la SFA, y Pepa Victoria Perez, concejala de Cultura de Altea durante la presentacion de las novedades del 50 CIM Altea / INFORMACIÓN

Homenaje al músico más longevo de la SFA

Francisco Alvado ha anunciado que en el certamen, la banda sinfónica de la SFA clausurará el evento “con un emotivo agasajo hacia nuestro músico más longevo: Antonio Guardiola, que con 100 años de edad y a falta de dos meses para cumplir los 101, todavía tiene la suficiente energía como para subirse al atril para dirigir la banda como hizo en mayo durante el Concierto de Primavera en donde se le rindió un homenaje por su centenario. La Societat Filharmònica Alteanense tiene una deuda con él, pues fue uno de los impulsores del certamen y está considerado como uno de sus padres, y por ello estrenaremos en su honor el pasodoble que lleva su nombre, compuesto por Guillem Ronda”.

Asimismo, Alvado ha añadido que “otra de las sorpresas para esta 50ª edición será el estreno de la obra para banda y flauta solista ‘Born from the Winds’ del compositor Jesús Santandreu a cargo de nuestra Filharmònica. Con esta composición el CIM Altea rinde homenaje a una de sus músicas internacionales más prestigiosas, la flautista Júlia Gállego, con el estreno de esta pieza que coincide también con el 160 aniversario del debut como profesional de otra ilustre alteana, la soprano Anetta Nicoli (1841-1893). Julia ha querido participar de forma desinteresada con esta obra que recoge toda la ilusión y el espíritu del CIM Altea, y que pondrá el broche final a esta edición tan especial”, ha apostillado.