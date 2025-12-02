Consulta el programa completo del Mercado Navideño de Finestrat

La llegada de diciembre vuelve a llenar Finestrat de ambiente festivo con la celebración de su tradicional Mercado Navideño, una cita muy esperada que tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre en la Plaça de la Unió Europea. Este espacio se transformará en un pequeño pueblo de Navidad con puestos de artesanía, gastronomía popular, decoración navideña y un gran Árbol de Navidad que presidirá la plaza, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en el espíritu de estas fechas. Papá Noel ha confirmado su visita y llegará acompañado por los carteros y los jugueteros, de modo que los más pequeños podrán entregarle su carta y hacerse una fotografía para recordar.

El programa de actividades reúne música en directo, animación infantil, espectáculos itinerantes y pasacalles que recorrerán el mercado sin descanso. Entre las propuestas destacan los conciertos “Christmas Beat” y “Los elfos de la Navidad”, con villancicos y canciones populares interpretadas al ritmo de pop-rock. También habrá cuentacuentos como “Salvar la Navidad”, pasacalles musicales como “El escuadrón del cascabel travieso”, espectáculos de circo y humor como “La ruta de copo loco” y magia itinerante con “Ilusiones rodantes”. Además, los niños podrán bailar con personajes muy queridos en “Sueños de Disney”.

En torno al gran Árbol tendremos más de 50 puestos de productos artesanales, ornamentos navideños y un completo programa de animación / David Revenga

La concejala de Mercados, Donna R. Plummer, ha expresado la ilusión con la que se prepara esta edición. “Estamos en plena cuenta atrás para nuestro 6º Mercado Navideño. Con mucha ilusión volvemos a darnos cita en la Plaça de la Unió Europea. En torno al gran Árbol tendremos más de 50 puestos de productos artesanales, ornamentos navideños y un completo programa de animación que incluye talleres, música en directo, pasacalles, conocidos personajes infantiles y la visita de Papá Noel con los carteros y los jugueteros. En este marco navideño también cocinaremos nuestras recetas más típicas con la Comissió de Festes La Xirimbela. Por supuesto, os invitamos a todos, vecinos de Finestrat y comarca, visitantes: venir a descubrir, a vivir, a soñar con el Mercado Navideño de Finestrat”.

Durante el horario de apertura habrá talleres participativos, atracciones, juegos, animaciones itinerantes y una casita de Papá Noel / David Revenga

El evento está organizado por la Concejalía de Mercados y cuenta con la colaboración de la Associació de Dones de Finestrat, la Comissió de Festes La Xirimbela, los centros educativos y Cáritas Parroquial. A lo largo de los tres días se sucederán las actividades detalladas en el programa oficial, con aperturas matutinas y vespertinas, visitas constantes de Papá Noel, conciertos, cuentacuentos y pasacalles. Además, durante el horario de apertura habrá talleres participativos, atracciones, juegos, animaciones itinerantes, una casita de Papá Noel y hasta copos de nieve que caerán para completar la magia del mercado.

Aparcamiento

Además del parking municipal y el aparcamiento del Salt (cruce hacia Sella-Relleu), los visitantes podrán aparcar en la zona polideportiva de La Foia. Desde allí habrá un bus lanzadera que les trasladará hasta el Mercado.

HORARIOS AUTOBÚS

VIERNES 12

Salida. La Cala Finestrat (Parada bus Ale Hop). 17:30h.

Pasa por urbanizaciones- Sierra Cortina-Terra Marina-Golf Bahía-Balcón de Finestrat-Llegada al Mercat (La Fonteta). 18:15h.

Regreso: 21:30h. La Fonteta.

Pasa por urbanizaciones (a la inversa)

Llega a La Cala 22:15h.

SÁBADO 13 Y DOMINGO 14

Salida. La Cala (Parada bus Ale Hop). 10:00h.

Pasa por urbanizaciones- Sierra Cortina-Terra Marina-Golf Bahía-Balcón de Finestrat-Llegada al Mercat (La Fonteta). 11:00h.

Regreso: 14:00h. La Fonteta.

Pasa por urbanizaciones (a la inversa)

Llega a La Cala 15:00h.

Salida La Cala. 15:00 Cala (parada bus Ale Hop).

Pasa por urbanizaciones.

Llegada al Mercat (La Fonteta) 16:00h.

Regreso: 21:30h. La Fonteta.

Pasa por urbanizaciones.

Llega a La Cala: 22:30h.