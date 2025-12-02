Nuevo casco histórico para L'Alfàs, más accesible y con nueva estética

El comienzo de 2026 coincidirá en L´Alfàs del Pi con la puesta en marcha de la renovación del casco histórico que dotará de accesibilidad, estética y servicios a un área que hoy en día es algo caótica en su uso por peatones y automóviles. El alcalde Vicente Arques ha presentado esta iniciativa como la más relevante además de incidir en la visibilidad que adquiere la cultura en L´Alfàs donde la pionera Casa de Cultura cumplirá 35 años.

Las obras de rehabilitación del casco histórico se centrarán en la zona que rodea al Ayuntamiento, desde la plaza Mayor hasta la calle Federico García Lorca y todas las calles adyacentes. Arques destacó la necesidad de sustituir las infraestructuras que han quedado obsoletas así como el pavimento deteriorado además de diferenciar los usos peatonales y los de vehículos.

“Estas limitaciones, unidas al deterioro de las redes de abastecimiento, alumbrado y telecomunicaciones, hacen necesaria una intervención global”, ha precisado en el desayuno de Navidad con los medios de comunicación.

Vegetación y confort ambiental

El proyecto plantea la peatonalización de la calle Federico García Lorca, desde la Casa Consistorial hasta la plaza Jaume I, con el fin de liberar espacio, potenciar los recorridos peatonales e introducir vegetación que genere sombra y mejore el confort ambiental.

La plaza será reurbanizada por completo, eliminando obstáculos y corrigiendo desniveles para garantizar una accesibilidad total. Se emplearán distintos tipos de pavimentos para ordenar los usos y facilitar la convivencia entre zonas de paso y espacios de estancia.

El pino de L´Alfàs

Más allá de las mejoras funcionales, la intervención incorpora elementos simbólicos vinculados a la identidad local. El pino de L’Alfàs del Pi será el eje central del nuevo diseño. Permanecerá en el corazón de la plaza acompañado por un banco perimetral de piedra que servirá como espacio de reunión y, al mismo tiempo, como elemento conmemorativo en el que se grabarán las fechas de los distintos pinos que han marcado la historia del municipio.

A sus pies se instalará una fuente seca integrada en el pavimento, concebida para funcionar como espacio lúdico en los meses cálidos sin interrumpir la continuidad del entorno.

Pedestal para las embajadas

Otro de los elementos distintivos será un pedestal situado frente a la fachada de la iglesia, que rendirá homenaje a las niñas que, generación tras generación, han recitado la embajada durante las fiestas locales.

En general, la remodelación aspira a revitalizar el casco histórico, reforzar su valor patrimonial y mejorar su funcionalidad. El Ayuntamiento busca así “recuperar la escala humana del centro urbano y dotarlo de una imagen reconocible, adaptada a las necesidades actuales, pero respetuosa con la memoria colectiva” ha resaltado el primer edil. El coste total será de 842.295,48 euros, procedentes de financiación municipal y con un plazo de ejecución de 8 meses.

Entre las efemérides que celebran los alfasinos este 2026 figura el centenario de las “Escoles Velles”, centro escolar de primaria cerrado en los años 80 y que se reconvirtió en sede cultural y turística. También se efectuarán actividades para conmemorar los 35 años de la Casa de Cultura, pionera en la comarca, o los 15 años del Museo al Aire Libre Villa Romana de l'Albir.

Barranco Hondo

En cuanto a las actuaciones en marcha o finalizadas están los dos Planes de Sostenibilidad Europeos con obras por un total de 4.443.000 euros. Entre los proyectos acabados destacan el Camí Vell d’Altea y la plataforma única del Paseo de las Estrellas.

En referencia al plan de 2023, están terminadas las obras de acondicionamiento y mejora de viales públicos en la zona de l’Albir, están ya en marcha las obras de encauzamiento del Barranco Hondo y en fase de adjudicación la Smart City.