La Associación de Penyes de Benidorm en números rojos: se deben 30.000 euros a proveedores

Benidorm ha vivido acontecimientos tumultuosos en la Associació de Penyes Verge del Sofratge. La razón ha sido la ingente deuda que deja la directiva saliente y que asciende a 30.000 euros impagados a proveedores y servicios adquiridos para los diversos actos de las Fiestas Patronales. El presidente de la asociación Jonathan López asumió en la noche del martes el pago de la deuda para la que solicitará un préstamo mientras reconoció los errores y las equivocaciones en la gestión.

López ha decidido así pagar su inexperiencia y la de su equipo directivo tanto en la contratación como en el control del gasto. Todo ello ha dado lugar a que de los 53.000 pendientes de pago sólo se haya abonado un efectivo de 21.000 por lo que el débito de la organización alcanza en estos momentos los 30.000 euros.

El presidente de los peñistas informó en una asamblea multitudinaria en la noche del martes que está preparando un documento con un abogado para reconocer que la deuda es atribuible a él y eximir a la asociación.

Gastos elevados, ayudas pequeñas

Los peñistas asociados reciben una subvención del Ayuntamiento de Benidorm cercana a los 70.000 euros que permanece inamovible desde 2013 cuando los socios eran 2.000, una cifra que hoy se sitúa en más de 4.500.

Algunos veteranos ven irrisoria esta ayuda para organizar toda la variedad de actos que se producen a lo largo del año y que tienen su culminación en el Día de les Penyes, unos días antes de las Fiestas Patronales.

Sólo los gastos de ese día han supuesto este año 36.000 euros entre la organización de juegos, la “picaeta”, el servicio de sonido o la compra de cerveza que ya se lleva unos 20.000 euros según datos a los que ha tenido acceso INFORMACIÓN.

Es significativo que sólo el gasto en bocadillos es de 4.600 euros o que el caché de algunas actuaciones musicales se disparó así como algunas instalaciones externas que no se controlaron en aquellos momentos, según relatan desde la organización. El pago de seguridad en diversos actos populares en los que están pactados estas coberturas asciende a 18.000 euros.

Pardillos sin negociar

A estos epígrafes hay que añadir el cúmulo económico de los premios por los playbacks, que equivalen a 12.000 euros si se añaden los correspondientes al Carnaval o al Desfile del Humor.

Según algunos peñistas y tal como dijo la directiva en la asamblea, si se dieron cuenta de lo que ocurría no hicieron mucho caso y “tiraron adelante”. Para algunos la junta ha pecado de inexperiencia que se observa en la gestión de las compras. “No han pedido ayuda a nadie y creo que han sido unos pardillos, si el barril de cerveza para la asociación se puede obtener a 70 euros, ellos han pagado 90 euros, a precio de mercado”, señala Mario Villar de la penya La Fava, curtido peñista y que fue presidente de la asociación en tres ocasiones.

Y es que el déficit se fue acumulando desde mucho antes de las Fiestas Patronales, con actos que fueron anulados por morosidad como la sesión de DJ en la que el servicio de sonido no quiso participar o la rescisión de la mascletá de las peñas una semana antes por impago.

La elaboración del Llibret de Penyes también fue un adelanto de lo que sucedía. Con un coste de 5.000 euros, la directiva sólo pudo contratar a 10 anunciantes. Una ruina.

Presidente de La Cucanya

Ahora, la gestora elegida este martes presentará en siete días a los miembros de la junta directiva de la Associació de Penyes 2026 con la propuesta como presidente de Diego de la penya La Cucanya. La organzación deberá presentar unas cuentas saneadas después de que el presidente saliente haya asumido la responsabilidad del descontrol en los gastos de las pasadas fiestas.