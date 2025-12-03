Callosa d’en Sarrià aumenta su presupuesto municipal a 9,7 millones de euros para 2026

El Ayuntamiento de Callosa d’ en Sarrià ha aprobado este pasado martes el presupuesto que dirigirá a las actuaciones del municipio en 2026 y que representan un aumento del 3,7% al alcanzar los 9,7 millones de euros. La propuesta fue aprobada por una amplia mayoría con los votos del PP, Compromís y Valencia Unida y con el rechazo del PSOE.

El alcalde popular Andrés Molina defendió unas cuentas que reflejan el compromiso con la “estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local”.

En el capítulo dedicado a la plantilla municipal, los gastos de personal representan aproximadamente el 41,9% del total del presupuesto mientras que las inversiones ascienden a 1.018.476,84 euros, financiadas con recursos propios, con un crecimiento de un 33% respecto al periodo anterior.

Las partidas más importantes son las que corresponden con la renovación de la céntrica “Font dels Patos” por 315.000 euros, o la instalación de una nueva tubería para elevación de aguas de Margeve por 242.000 euros.

Acequia del Algar

En 2026 se procederá a un plan de asfaltado de vías, parkings y terrenos municipales por un importe de 112.697,67 euros. También se destinan 105.000 euros para la instalación de toldos en la Plaça del Convent, para mejorar las condiciones de sombra en tan emblemático lugar de Callosa.

En el paraje de las Fonts del Algar, se llevará a cabo la cubrición de la acequia de la carretera del Algar, para hacerla totalmente accesible y aumentar la seguridad de los viandantes, partida dotada con 48.000 euros.

También se renovarán las barandillas del paraje, con una inversión de 10.100 euros, incluyendo también otras inversiones necesarias como la adquisición de nuevas herramientas para su uso en el mantenimiento del paraje, por 4.900 euros o la sustitución y modernización de los datáfonos en taquillas para la venta de entradas, por algo más de 4.200 euros.

Radar para la policía

Asimismo, la Policía Local de Callosa d’en Sarrià adquirirá el año que viene un radar móvil de velocidad por 18.100 euros, después de detectarse por los radares pedagógicos instalados el año pasado, y también por denuncias de vecinos, las infracciones cometidas por vehículos con velocidades de tránsito de más de 110 kilómetros por hora en algunas vías.

En Educación y Deportes habrá una inversión de 75.000 y 17.000 euros respectivamente, y de unos 7.000 euros en Cultura.

Resto de grupos

El Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz, Mari Carmen Mascaró, criticó el presupuesto por “insuficiente” y reclamó la necesidad de reorientar el modelo turístico. La portavoz de Compromís per Callosa d’en Sarrià, Marisa Sellés, agradeció que el proyecto haya incluido propuestas de su grupo y la aprobación en tiempo para poder concluir las actuaciones durante el próximo año.

En el mismo sentido se expresó la portavoz adjunta de Valencia Unida, Juana Mari Romera, por la inclusión de propuestas de su grupo en el documento final.

El alcalde apoyó un presupuesto que según su versión cumple con la regla de gasto establecido por el Ministerio de Hacienda lo que lleva a seguir “una línea de trabajo que nos permite realizar las inversiones y actuaciones que redunden en el beneficio a los ciudadanos, sin que se resienta la economía diaria del consistorio”.