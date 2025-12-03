Nati Algado será la primera alcaldesa de Finestrat el próximo 12 de diciembre

Finestrat contará con alcaldesa el día 12 de diciembre en sustitución de Juanfran Pérez Llorca que desempeña ya funciones de presidente de la Generalitat Valenciana. Nati Algado seguirá la estela de su antecesor fomentando la cercanía y la continuidad de su proyecto político. La política ya ha desempeñado el cargo de concejala de Cultura, Empleo y Formación, Igualdad, Sanidad y Comunicación. Y lo que le une a un cargo ya conocido es que ha desempeñado funciones de alcaldesa delegada en las innumerables ocasiones que Pérez Llorca ha tenido que atender la tarea de portavoz parlamentario del PP.

En su anuncio para el pleno de investidura del día 12 ya ha remarcado que asumirá el cargo con la misma “ilusión, compromiso y cercanía que siempre han guiado mi trabajo como concejala”.

La edil ha agradecido de antemano las muestras de afecto y apoyo que ha recibido estas últimas semanas.

Transparencia

La primera alcaldesa en la historia de Finestrat presenta un perfil continuista con Pérez Llorca basado en consideraciones que adelanta la propia Algado en la seguridad de que “vamos a seguir trabajando desde el primer minuto por nuestro pueblo, por nuestra gente, con dedicación, transparencia y cercanía para que nuestro municipio continúe avanzando”.

Algado estará al frente de un municipio que no llega a los 10.000 habitantes, pero que cuenta con actividades económicas muy consolidadas en torno al núcleo urbano, al pie de la montaña del Puig Campana y el que se distribuye junto a la playa.

Entre estas dos zonas se han reagrupado decenas de urbanizaciones promoviendo el crecimiento urbanístico local. Además, cuenta con el polígono industrial y el centro comercial de La Cala, acicates económicos para la gestión municipal y el presupuesto que este año asciende a 33 millones de euros.

En directo o YouTube

El pleno de investidura se celebrará en la primera planta de la casa consistorial y se podrá seguir en directo por el canal Finestratdirecto de YouTube. También habilitarán pantallas en el exterior del salón de plenos para seguir la sesión.

Corre la lista

En el mismo acto está prevista la toma de posesión del siguiente concejal que forma parte de la candidatura del Partido Popular a las elecciones municipales de 2023: Salvador Martínez Vaño. Cabe recordar que la corporación municipal del Ayuntamiento de Finestrat está constituida por 11 ediles del grupo municipal popular y 2 del grupo municipal socialista.

La alcaldesa es finestratense, de 40 años de edad, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Hernández de Elche y Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante, con calificación Cum Laude en 2022.

Trayectoria política

Algado está vinculada a la política desde pequeña, ya que su padre y su tía fueron concejales del Ayuntamiento de Finestrat. Nati Algado entra en política por el Partido Popular en 2019 al formar parte de la candidatura de Juanfran Pérez Llorca ocupando el número 10 de la lista.

Al lograr 10 concejales en esa cita con las urnas, la aspirante accede al gobierno local y asume las concejalías de Sanidad, Juventud, Atención y Participación Ciudadana, además de ser portavoz adjunta.

En 2023 Juanfran Pérez Llorca revalida la Alcaldía por tercera vez consecutiva y la edil pasa a ser la primera teniente de alcalde. Asume también la portavocía del gobierno y las competencias de Cultura, Empleo y Formación, Igualdad, Comunicación y, nuevamente, Sanidad.

Dada su formación específica en el ámbito sanitario en 2023 fue designada Presidenta de la Comisión de Trabajo de Sanidad de la Federación Valenciana de Municipios y provincias (FVMP).