El Sky Fest abre boca con la actuación de Chayanne en Benidorm el 24 de julio

Los nuevos gestores de los espectáculos musicales en Benidorm en el recinto que han denominado Sky Fest Benidorm traerán el próximo 24 de julio a Chayanne con su gira “Bailemos otra vez”. La organización cierra así el primer contrato internacional al que seguirán más artistas o grupos de diversos géneros que irán anunciando a medida que se cierren los acuerdos. La salida a la venta de entradas se producirá este miércoles, 3 de diciembre, a partir de las 12:00 horas.

La abrumadora demanda del público ha llevado al ídolo puertorriqueño a incluir nuevas fechas el próximo verano, entre ellas, un concierto en el nuevo recinto SkyFest Benidorm, dando así una segunda y última oportunidad a miles de personas que se quedaron sin disfrutar de unos conciertos que se agotaron en cuestión de segundos.

Entradas

La gira de Chayanne pasará por Benidorm el 24 de julio de 2026, saltando al escenario de SkyFest Benidorm a las 21:30 horas, siendo una de las últimas oportunidades de verlo en directo en nuestro país con este tour tan esperado, tal como señalan desde la organización.

Las entradas están a la venta desde las 12 del mediodía del 3 de diciembre en las webs chayanne.es e iboleleproducciones.com

En su gira, el artista puertorriqueño visitará también otras ciudades de España, como Murcia (el 28 de julio), Tenerife, Almería, Córdoba, Barcelona o Madrid dentro de su gira Bailemos Otra Vez Tour 2026.

Sobre el escenario sonarán sus grandes éxitos, considerados verdaderos himnos de la cultura musical popular, junto a sus lanzamientos más recientes, que han devuelto a Chayanne a lo más alto de las listas de éxitos en numerosos países. Nostalgia y actualidad se entrelazan en la propuesta de uno de los artistas latinos más influyentes en la actualidad.

Latin Fest

La gestión que realiza la UTE encargada de los conciertos en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor se vuelca en traer grupos o artistas números uno, y apuestan también por festivales monográficos con géneros indie, urban hip-hop y electrónica, una amalgama de gustos heterogéneos.

La inauguración se producirá, sin embargo, con música latina, con la marca ya conocida del Latin Fest, un certamen que estaba consolidado en Valencia y que ha traído artistas de la talla de escena latina y urbana como Bad Bunny, Daddy Yankee, Eladio Carrión, Arcángel, Feid y Myke T.

Benidorm se convertirá así el próximo verano de 2026 en una de las grandes capitales musicales urbanas del Mediterráneo, acogiendo por primera vez el festival los días 4 y 5 de julio.